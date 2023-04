Trump klaagt zijn oud-advocaat aan voor 500 miljoen dollar om verspreiden ‘valse informatie’

Cohen, die ook wel de ‘fixer’ van Trump werd genoemd, stond weer even in de schijnwerpers als getuige in de zaak waarvoor de oud-president vorige week werd gearresteerd. Trump zou zwijggeld aan een pornoster hebben betaald, om te zorgen dat zij nooit uit de school zou klappen over de affaire die de twee hebben gehad toen de vrouw van Trump net was bevallen van hun zoon.

Cohen speelde hierbij een belangrijke rol: de advocaat gaf pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar, en kreeg dat geld van Trump in delen terugbetaald uit zijn campagnekas. Die betalingen werden in de boekhouding omschreven als ‘juridische kosten’. De oud-president zou ook nog twee anderen op soortgelijke wijze hebben afgekocht.

Michael Cohen werd in 2018 al veroordeeld vanwege de betaling van het zwijggeld, maar nu fungeert hij als de belangrijkste getuige in de strafzaak.

Bronnen rond Trump zeggen tegen de zender Fox News dat de aanklacht tegen Cohen niets te maken heeft met deze zwijggeldaffaire. Het zou gaan om “openbare verklaringen, gepubliceerde boeken, podcastseries en andere media-optredens”.

‘Financieel profiteren’

Het nieuwe juridische team van Trump stelt dat de oud-president “geen andere keuze heeft” omdat Cohen een stroom van “valse verklaringen” blijft geven. “Cohen koos ervoor financieel te profiteren van zijn vertrouwelijke relatie met Trump, en zijn eigen reputatie te herstellen die hij kapot had gemaakt door bedrieglijke handelingen.”

In een reactie zegt de advocaat van Cohen dat Trump “het rechtssysteem opnieuw misbruikt en Michael Cohen wil intimideren”. Hij stelt dat Cohen zich hierdoor niet zal laten afschrikken, en er alle vertrouwen in heeft dat deze rechtszaak in zijn voordeel zal uitvallen.

Trump ontkent alles

Vorige week stond Trump in New York voor de rechter, waar hem 34 strafrechtelijke feiten ten laste werden gelegd. Het probleem is volgens de aanklager niet dat hij zwijggeld heeft betaald, maar dat hij daarbij heeft gefraudeerd.

Trump ontkent alles. “De enige misdaad die ik heb begaan”, oreerde hij ’s avonds voor zijn aanhang nadat hij weer thuis in Florida was aangekomen, “is het beschermen van ons land tegen hen die het willen vernietigen”.

Als Trump voor iedere afzonderlijke verdenking de maximale straf krijgt opgelegd, zou hij meer dan 136 jaar in de cel moeten zitten, maar de kans dat dit gebeurt, is nihil. De volgende hoorzitting vindt op 4 december plaats, maar de aanvang van het daadwerkelijke strafproces laat mogelijk nog meer dan een jaar op zich wachten.