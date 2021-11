Trump keert terug naar het Witte Huis... als kerstversiering

Het is algemeen bekend dat de verhoudingen tussen Trump en de Bidens gespannen zijn. Het is bijvoorbeeld ongekend dat Trump de overwinning blijft claimen van de presidentsverkiezingen ruim een jaar geleden.

Maar het thema Gifts from the Heart (Geschenken uit het hart) van first lady Jill Biden voor de kerstversieringen dit jaar levert Trump seizoensgebonden welwillendheid op. Een foto van Trump en zijn vrouw Melania hangt in een gouden lijstje aan de boom in de chique eetzaal, samen met foto’s van de Obama’s, de families van beide presidenten Bush, de Reagans en de Carters. Ook Bill en Hillary Clinton kregen een plekje in de presidentiële kerstboom. Aan een muur hangen ook ingelijste kerstkaarten van Biden, Obama en Trump. Media spreken over een “kerstwapenstilstand”.

Beeld REUTERS

