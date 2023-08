Trump en achterban openen jacht op de ‘Biden Crime Family’, met zoon Hunter als belangrijkste doelwit

“Joe, hoe komt het dat jouw ministerie van Justitie eindeloos achter Trump aanzit, terwijl het jouw familie uit de wind houdt?”, vraagt een tv-spotje dat de pro-Trump organisatie MAGA Inc. deze week op CNN, Fox News en enkele andere tv-zenders lanceert. “Jij, Joe, groeide uit van het armste Congreslid tot een miljonair in het Witte Huis. Kom nou Joe, is dat allemaal toeval? Of corruptie?”

Bidens 53-jarige zoon Hunter speelt een hoofdrol in de campagne van de Republikeinen tegen wat zij inmiddels de ‘Biden Crime Family’ zijn gaan noemen. Hij zou volgens hen buitenlandse zakenlieden tegen betaling toegang hebben beloofd tot de president. De aanklachten tegen Trump zouden slechts bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van wat rechtse televisiepresentatoren al het ‘grootste politieke schandaal van deze eeuw’ noemen.

Dat lijkt sterk overdreven, maar het is wel duidelijk dat Hunter zijn vader opnieuw ernstig in verlegenheid heeft gebracht met zijn getroebleerde verleden als crackverslaafde die zijn drugsgebruik financierde met zijn lucratieve baantjes overzee. Terwijl zijn vader, toen nog vicepresident onder Obama, wanhopig probeerde hem jarenlang de ene na de andere afkicktherapie op te dringen, dook Hunter steeds onder in hotels waar hij kolossale bedragen uitgaf aan drugsdealers en prostituees.

Schikking geweigerd

Eind vorige maand weigerde een rechter haar goedkeuring te verlenen aan een schikking die hij met het ministerie van Justitie had gesloten. Daarin zag het ministerie af van vervolging in ruil voor een bekentenis dat hij voor honderdduizenden dollar belasting had ontdoken. Zo zou hij bezoekjes aan prostituees hebben opgevoerd als zakelijke kosten. Volgens de rechter was het onduidelijk of de schikking Hunter Biden ook zo vrijwaren van vervolging wegens een ander misdrijf: hij had zich niet geregistreerd als lobbyist voor buitenlandse bedrijven.

Extra pijnlijk voor het Witte Huis is dat twee voormalige medewerkers van de Amerikaanse belastingdienst IRS op een door de Republikeinen belegde hoorzitting van het Congres klaagden dat zij door het ministerie van Justitie onder druk waren gezet om Hunter Biden met fluwelen handschoenen aan te pakken.

De nog door Trump benoemde federale aanklager die leiding gaf aan het onderzoek tegen Hunter Biden, spreekt dat tegen. Maar in het huidige, sterk gepolariseerde politieke klimaat in de VS speelt dat nauwelijks een rol. Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zinspeelde al op een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Biden.

Als het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, daarmee zou instemmen zou dat een zware klap voor Biden betekenen. Het zou erop neer komen dat zijn campagne voor het Witte Huis, net als die van Trump, zal worden overschaduwd door een een heel ander gevecht. Voor Biden een politiek gevecht in de Amerikaanse Senaat, voor Trump een reeks zaken voor de gewone rechter.

Oekraïens corruptieonderzoek

Bij de verkiezingen in 2020 probeerden de Republikeinen Biden ook al te laten struikelen over zijn zoon Hunter. Die zou in 2014 dankzij zijn vader, destijds vicepresident, een dikbetaalde baan – ruim 50.000 dollar per maand – hebben gekregen in de top van het Oekraïense energiebedrijf Burisma. Biden zou de Oekraïense regering later onder druk hebben gezet, omdat de toenmalige procureur-generaal Viktor Sjokin een corruptieonderzoek zou zijn begonnen naar het bedrijf waar zijn zoon werkte.

Inderdaad had Biden Kyiv aangespoord Sjokin te ontslaan, maar juist omdat hij geen vaart maakte met het aanpakken van corruptie in Oekraïne. Ook de Europese Unie, het IMF en andere internationale organisaties drongen aan op het vertrek van Sjokin. Bovendien was er van een onderzoek tegen Burisma helemaal geen sprake.

De Republikeinse campagne had destijds weinig effect. Ook dit keer is het nog niet zeker of veel kiezers buiten de Republikeinse partij zich zullen laten overtuigen dat de misstappen van de ‘Eerste Zoon’ zwaarder moeten wegen dan de aanklacht tegen Trump, waarmee deze volgens speciaal aanklager Jack Smith het hele democratische bestel in gevaar bracht.

Hand boven het hoofd

Trumps voormalige minister van Justitie Bill Barr vroeg zich hardop af of verder onderzoek naar Hunter Biden veel zal opleveren. “Zijn gedrag is misschien schandalig, maar dat hoeft nog niet strafbaar te zijn.” Vooralsnog hebben de Republikeinen ook niet kunnen bewijzen dat president Biden geprofiteerd heeft van de activiteiten van zijn zoon, of hem daadwerkelijk de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Maar Hunter Biden blijft zijn vader in de weg zitten, wat hij ook doet. Sinds hij de drugs heeft afgezworen, is hij een nieuw leven begonnen als schilder. De vraagprijs loopt op tot een half miljoen dollar, opvallend veel voor een beginneling op de kunstmarkt. Alleen iets voor kopers die bij president Biden in de gunst willen komen, klonk meteen het verwijt.