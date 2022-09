Trump claimt dat presidenten documenten kunnen vrijgeven ‘door eraan te denken’

Trump deed in een interview met Sean Hannity van Fox News woensdag enkele opmerkelijke uitspraken. “Zoals ik het begrijp: als je de president van de Verenigde Staten bent, kan je declasseren door gewoon te zeggen dat het gedeclasseerd is, zelfs door eraan te denken.”

“Ook al stuur je het naar Mar-a-Lago of waar dan ook, betekent niet dat er een proces hoeft te zijn”, zei Trump nog. “Er kan een proces komen, maar het hoeft niet zo te zijn. Jij bent de president – jij maakt die beslissing.”

Trump heeft steeds beweerd dat hij de documenten heeft vrijgegeven door zijn presidentieel fiat eraan te geven, hetzij fysiek door ze naar de residentie van het Witte Huis te brengen, of verbaal – zoals hij nu beweert – enkel door de kracht van telepathie. “Met andere woorden, toen ik het Witte Huis verliet, waren ze vrijgegeven”, zei hij tegen Hannity.

Trump says you can declassify documents by just thinking about it pic.twitter.com/cFbQ1zclnq — Acyn (@Acyn) 22 september 2022

Experten trekken die bewering in twijfel. Steven Aftergood van de Federation of American Scientists, gespecialiseerd in geheimhouding, zei aan The New York Times: “Hypothetische vragen zoals ‘Wat als een president in zichzelf denkt dat iets gedeclasseerd is? Verandert dat de status?’ zijn zo speculatief dat hun praktische betekenis verwaarloosbaar is. Het systeem is niet bedoeld om op zo’n arbitraire manier ingezet te worden.”

Trump vertelde Hannity nog dat “er niets was dat zich verstopte” toen de dozen werden ingepakt om van Mar-a-Lago naar het Witte Huis in Washington gebracht te worden. De voormalige president zei ook dat hij niet zelf dozen inpakte.

Lees ook ‘Mar-a-Lago wordt magneet voor spionnen nadat Trump nucleaire documenten liet slingeren’, waarschuwen veiligheidsexperts

Bij de huiszoeking in zijn residentie op het resort Mar-a-Lago in Florida vorige maand vond de FBI zo’n 100 geclassificeerde documenten, waarvan sommigen ‘topgeheim’ waren. Sommige documenten zouden informatie over kernwapens bevatten. Volgens Trump heeft hij er tijdens zijn presidentschap dus voor gezorgd dat de documenten waar het over gaat niet meer geheim zijn, maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor gevonden.

‘Allerlaatste kans’

Trump krijgt overigens een “allerlaatste kans” om voor 30 september aan te tonen welk bewijsmateriaal de FBI zelf zou hebben neergelegd bij de huiszoeking vorige maand. De oud-president en zijn advocaten herhaalden die bewering de afgelopen weken meerdere malen, zonder daar bewijzen voor te geven.

Een vorige week door de rechtbank aangestelde onafhankelijke arbiter, oud-rechter Raymond Drearie, geeft Trump nu alsnog de kans om aan te geven om welke documenten het precies gaat. Voor maandag moet de regering Trumps advocaten kopieën bezorgen van alle niet-geclassificeerde items.

Vervolgens moet het team van Trump een verklaring opstellen waarin ze aangeven welke documenten in Mar-a-Lago door iemand anders zouden zijn neergelegd. Drearie moet de ruim 11.000 overheidsdocumenten, waarvan er sommige het hoogste niveau van geheimhouding hebben, beoordelen.

Onderzoek mag verder

Het ministerie van Justitie mag ondertussen verder met het onderzoek naar de geheime documenten die werden gevonden bij de huiszoeking. Een rechter had dat woensdag al besloten.

Het strafrechtelijk onderzoek gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. Beide vergrijpen zijn strafbaar.