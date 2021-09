‘Trump-campagne wist dat de beweringen over verkiezingsfraude vals waren’

Twee weken na de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar hield een team van advocaten een persconferentie op het hoofdkwartier van de Republikeinse partij in Washington. Daar vertelden ze dat een complot tussen Venezuela, George Soros, een bedrijf dat stemmachines verkoopt en een verkiezingssoftwarebedrijf ervoor had gezorgd dat Trump zichzelf niet zou opvolgen als president.

Maar het campagneteam van Trump geloofde zelf helemaal niets van dat verhaal. Dat blijkt uit documenten die zopas in een rechtszaak zijn opgedoken, en waarover The New York Times bericht. Nog voor de persconferentie had de communicatiedienst van het campagneteam al een memo opgesteld over de aantijgingen tegen Dominion Voting Systems en het softwarebedrijf Smartmatic. Volgens die memo waren de aantijgingen niet waar.

De documenten zijn naar voor gekomen in een rechtszaak die Eric Coomer, een voormalige directeur van Dominion, heeft aangespannen tegen de Trump-campagne. In de memo staat dat Dominion geen software gebruikte van Smartmatic tijdens de verkiezingen van 2020, dat Dominion ook geen banden had met Venezuela of de miljonair George Soros en dat er ook geen bewijs was voor banden tussen de bazen van Dominion en de leiders van ‘antifa’. De advocaten beweerden nochtans van wel.

Veel Amerikanen deden de wilde beschuldigingen van advocaten als Rudolph Giuliani toen al af als een hopeloze poging om Trump te steunen, die het niet kon verkroppen dat hij verloren had. Maar bijna een jaar na de verkiezingen circuleren die theorieën nog steeds.

Tijdens de rechtszaak vroegen de advocaten van Coomer ook aan Sean Dollman, een vertegenwoordiger van de Trump-campagne, of hij nog steeds geloofde dat er sprake was van verkiezingsfraude. “Jawel, mijnheer”, sprak Dollman. Op de vraag waarom hij dat geloofde, antwoordde hij: “Er zijn alleszins ook geen definitieve bewijzen dat er geen fraude was.”