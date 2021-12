Truiens burgemeester Veerle Heeren 6 maanden geschorst na vaccinatieschandaal: ‘Via media vernomen’

Op basis van het verhoor, het tuchtverslag van de gouverneur en de eigen verklaringen van Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei meent de minister dat de feiten bewezen zijn en getuigen van de vereiste ernst om als een “grove” nalatigheid te worden beschouwd. De schorsing van zes maanden gaat in op 1 februari 2022.

Ook de provinciegouverneur had in zijn tuchtverslag het voorstel van zes maanden schorsing als tuchtstraf geformuleerd. Bij het formuleren van dit voorstel werd rekening gehouden met zowel verzachtende omstandigheden als verzwarende omstandigheden. Zo staat het feit dat er aanvankelijk een programmamanager ontbrak in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden omschreven als een verzachtende omstandigheid. Dat had namelijk een grote impact op de werking van het vaccinatiecentrum, klinkt het in een persbericht.

Voorbeeldfunctie

Dat een burgemeester van een stad een voorbeeldfunctie heeft, wordt als verzwarende omstandigheid beschouwd. Vlaams minister Bart Somers: “De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren.”

“De schorsing voor de duur van zes maanden is volgens mij een evenredige en gepaste tuchtstraf”, vervolgt Somers. “Als de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden oordelen dat mevrouw Heeren ook nadien geen burgemeester kan zijn, dan kunnen ze een constructieve motie van wantrouwen indienen. Over dat laatste doe ik als minister geen uitspraken.”

‘Welzijn van de stad en haar inwoners voorop’

Heeren zelf laat weten dat ze het nieuws niet vernam van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers of een andere officiële bron. “We hebben het nieuws omtrent de schorsing via de media vernomen”, zegt ze.

“Zoals steeds respecteer ik de juridische procedure in deze. Wat wel belangrijk blijft voor mij, is dat het welzijn van de stad en haar inwoners voor mij voorop staat! Het is mijn prioriteit om ervoor te zorgen dat onze stad goed bestuurd wordt. Vandaag en in de toekomst”, aldus Heeren.

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat de zaak hiermee “afgerond is”. “Veerle Heeren heeft in haar functie als burgemeester een fout begaan. Dat heeft ze erkend en ze moet nu de verkregen sanctie naleven.”