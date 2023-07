Trotse Nederlander die gespietst werd door stier is ‘helemaal niet heroïsch’

Meer dan een half miljoen mensen wonen jaarlijks het eeuwenoude San Fermín-feest in Pamplona bij. Tien dagen lang wordt er iedere ochtend een kleine raket afgevuurd om de stieren te laten schrikken, die chaotisch de smalle straten van de stad in rennen. Tijdens hun razende tocht naar de Plaza de Toros komen de stieren vaak in botsing met muren en hardlopers. Deelnemers dragen daarbij de traditionele witte overhemden en rode sjaals.

De controversiële races duren slechts enkele minuten, waarna de rest van de dag voor de hardlopers gevuld is met uitbundige feesten, culinair eten en het bijwonen van culturele evenementen. Dit jaar raakten 35 lopers gewond door een beuk van een stier, onder wie een 58-jarige Nederlander. “Ik voelde hoe de hoorn door mijn been ging”, zei hij later tegen Spaanse media. Trots en blijdschap overheersten naderhand. “Hij wachtte hier al twintig jaar op”, vulde zijn zoon aan.

Pure marteling

Dierenorganisatie Peta vindt het onbegrijpelijk dat het festival jaarlijks zoveel bezoekers trekt. Ze is daarom een petitie begonnen. “Het stemt ons verdrietig dat er nog altijd mensen zijn die denken dat dit leuk en stoer is”, zegt woordvoerder Janneke Hogervorst. “Nou, dat is het dus niet. Hier is helemaal niks heroïsch of geweldigs aan. Het is wreed en onnodig. Het is pure marteling, geen cultuur.”

Hoewel het aantal evenementen met stieren sterk terugloopt in Spanje kan de bloedige traditie nog altijd op steun rekenen. Stierenrennen is een volksfeest en behoort zelfs sinds 2013 tot het culturele erfgoed van Spanje. Sommige overheden noemen het ‘pure kunst’ en ‘magisch’.

Het mag dan een traditie van honderden jaren oud zijn, tradities die gevoelige dieren pijn en angst bezorgen en de dood injagen mogen geen plaats in onze maatschappij hebben, zegt Hogervorst. “We móéten ons hiertegen verzetten. Het is verschrikkelijk om vanuit een sensatiezucht deze dieren zo te kwellen en pijn te doen. Die arme dieren lijken agressief, maar zijn juist ontzettend bang.”

Matadors

De stieren die tijdens het Spaanse festival door de smalle geplaveide straatjes rennen worden ’s middags uiteindelijk gedood door de bekende stierenvechters, ook wel matadors genoemd. “Ze gaan dus niet weer de wei in. Nee, ze worden op een vreselijke manier doodgemarteld”, zegt Maite van Gerwen, directeur van Stichting Comité Anti Stierenvechten. “Dat moet écht stoppen. Er zijn nog steeds 18.000 stierenfeesten per jaar, terwijl 80 procent van de Spaanse bevolking ertegen is.” Zolang de gevestigde partijen het stierenvechten als cultureel erfgoed zien gaat er niets veranderen, zegt Van Gerwen. “Het wordt tijd dat Europa zich ermee bemoeit.”

Dankzij groeiend verzet van onder meer dierenrechtenclubs zijn stierenevenementen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Vorig jaar woonden 829.000 mensen een corrida bij in de Madrileense arena Las Ventas, tegen 967.000 in 2019. Stichting Toros de Lidia, die de belangen van het stierenvechten verdedigt en de traditie promoot, wil niets weten van een eventueel afscheid. “De branche bewijst zijn kracht, laat zien dat dit nog altijd een volksfeest is, een cultureel erfgoed van Spanje dat niet kapot te krijgen is”, zo meldde de stichting eerder.