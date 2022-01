Tropische storm verwoest dorpen en steden in zuidoosten van Afrika: zeker 70 doden

Madagaskar is het zwaarst getroffen door de storm en het water. De tropische storm Ana kwam maandag als eerste aan land op het eiland ten oosten van Mozambique. Er vielen zeker 48 doden en meer dan 130.000 mensen hebben gedwongen hun huis moeten verlaten.

Scholen en gymzalen in de hoofdstad Antananarivo zijn omgebouwd tot noodopvang.

‘Internationale hulp’

In Mozambique zijn 18 doden gemeld, maar lokale autoriteiten stellen dat het werkelijke aantal slachtoffers nog onbekend is. Meer dan 10.000 huizen en tientallen schoolgebouwen en ziekenhuizen zijn vernield door de storm en het water. Ook in Mozambique is de elektriciteitsvoorziening verstoord.

Ook na het passeren van storm Ana bleef het weer onrustig, met zware regen- en onweersbuien.

Mensen waden door ondergelopen straten in de hoofdstad Antananarivo van Madagaskar. Beeld AFP

Premier Carlos Agostinho do Rosário van Mozambique zei dat zijn land niet smeekte om hulp, maar dat de problemen waar Mozambique voor staat wel te groot zijn om alleen te kunnen oplossen.

De premier merkte ook op dat de frequentie en intensiteit van dergelijke extreme weersomstandigheden toeneemt. ‘Wij zijn een land dat niet veel bijdraagt aan klimaatverandering, maar we zijn wel een van de landen die er het zwaarst door worden getroffen’, aldus Agostinho do Rosário.

Hij riep op tot een internationale hulpactie. Unicef, de kinderhulporganisatie van de VN, heeft inmiddels aangekondigd medewerkers naar Mozambique te sturen om de naar schatting 45.000 mensen die hulp nodig zullen hebben, bij te staan. ‘De kwetsbaarheid is heel, heel groot. De uitdaging is van extreme proportie’, zei Myrta Kaulard, de VN-coördinator in Mozambique.

Verwoeste huizen in Tete in Mozambique nadat tropische storm Ana is gepasseerd. Beeld EPA

Natuurramp

In Malawi, ten noorden van Mozambique, zijn zeker 11 mensen omgekomen. Veel plaatsen in het land hebben te maken met stroomuitval omdat het water ook elektriciteitscentrales en verdeelkasten heeft bereikt. Overstroomde steden liggen daardoor in het donker, wat de hulpverlening en evacuatie belemmert. In Malawi is de overstroming uitgeroepen tot natuurramp, een aantal regio’s is bestempeld tot rampgebied. Duizenden ontheemden en gewonden worden opgevangen in 44 noodvoorzieningen.

‘Dit is verschrikkelijk. Kijk, mijn hele maïsoogst is overstroomd. Ik heb bijna een hectare geplant en alles is weg’, zegt Roben Mphassa, een boer in de regio Chikwawa in Malawi tegen persbureau Reuters.

Weerbureaus in de getroffen gebieden hebben inmiddels gewaarschuwd voor een volgende storm die zich aan het vormen is in de Indische Oceaan. Die zou de komende dagen in kracht kunnen toenemen en aan land komen.