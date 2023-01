Triest schouwspel tussen Gerard Piqué en Shakira: ‘De kinderen worden hier de dupe van’

Ooit een sterrenkoppel, nu bekvechten ze voor het oog van iedereen. Ex-topvoetballer Gerard Piqué (35) en superster Shakira (45) tonen nog maar eens hoe dicht liefde en haat bij elkaar kunnen liggen. Kan het louterend werken om je ex aan de schandpaal te nagelen? ‘De kinderen worden hier de dupe van.’

“Ik ben er twee waard van 22 (jaar oud). Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio. Je gaat snel, vertraag wat. Veel tijd in de sportschool, maar je hersenen moeten ook aan het werk gezet worden.”

Shakira mikt er niet naast in haar pas uitgebrachte nummer ‘BZRP Music Session #53’, dat in nauwelijks vier dagen al 123 miljoen keer bekeken werd. In drieënhalve minuut boort de Colombiaanse superster Shakira Gerard Piqué, haar jarenlange levenspartner en vader van haar kinderen, helemaal de grond in.

Ook met Piqués nieuwe vriendin Clara Chia Marti, met wie hij Shakira bedrogen zou hebben, drijft de Colombiaanse geregeld de spot. “Ze heeft de naam van een goed persoon. Maar ze is duidelijk (Clara-mente!) niet zoals ze klinkt. Ze is net zoals jij.”

Gerard Piqué heeft inmiddels op geheel eigen wijze gereageerd op de diss track van zijn Colombiaanse ex. De voormalige verdediger van FC Barcelona sloot naar verluidt een sponsorcontract af met horlogemerk Casio voor zijn gloednieuwe ‘Kings League’, een voetbalcompetitie waarin zeven tegen zeven gespeeld wordt. De horloges gaan levenslang mee, schaterde Piqué in een podcast. En afgelopen weekend daagde Piqué op voor een wedstrijd in zijn ‘Kings League’ in een witte Renault ... Twingo.

Publieke vernederingen

Het is een triest schouwspel tussen wat tot recent een van de populairste sterrenkoppels ter wereld was. De voetballer en de zangeres leerden elkaar kennen bij de opnames van het nummer ‘Waka Waka’ voor het WK voetbal van 2010. Het zou het begin vormen van een relatie waar de boekjes jarenlang van smulden en die tot de geboorte van Milan (9) en Sasha (7) zou leiden. Shakira had er alles voor over, vertelde ze onlangs in een interview met Elle. “Ik heb mijn carrière op de tweede plaats gezet en kwam naar Spanje om hem te steunen, zodat hij kon voetballen en kampioenschappen kon winnen. Het was een daad van liefde.”

'Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo', luidt het in Shakira's nummer. Gerard Picqué was afgelopen weekend te zien in een ... Renault Twingo. Beeld rv

Van die liefde is vandaag nog weinig te merken. Na 12 jaar maakte het koppel in juni 2022 bekend dat ze zouden scheiden. In november bereikte het koppel een akkoord over het voogdijschap van de kinderen Milan en Sasha, die met Shakira naar Miami zouden verhuizen. Maar uit de publiekelijke vernederingen in beide richtingen blijkt dat de stukgelopen relatie nog verre van verwerkt is.

Relatietherapeut Sarah Hertens ziet in het wraaknummer van Shakira vooral een uiting van haar pijn. “Bedrogen worden gaat bij iedereen gepaard met pijn en onzekerheid. Als je ex-partner dan ook snel een nieuwe relatie heeft, blijven mensen met het gevoel zitten dat jij als partner niet genoeg was en vervangen wordt. Die pijn kan zich dan uiten in woede tegenover de ex.”

Therapeutisch

Dat Shakira haar partner verloor aan een twintig jaar jongere vriendin, is bovendien een pijnlijke bevestiging van een terugkerend patroon in de wereld der voetballers en artiesten. “We zien vaak dat die glamourwereld anders oordeelt over ouder wordende mannen en vrouwen”, zegt relatietherapeut Filip Geelen. “Mannen op latere leeftijd worden vaak zelfs als aantrekkelijker gezien, terwijl vrouwen de angst ingeprent krijgen dat ze ingeruild kunnen worden door een jongere vrouw. Als die vrees dan nog eens waarheid wordt, is dat natuurlijk extra pijnlijk.”

Dan is het de vraag of het ook zinvol is om zo publiekelijk de vuile was over je ex-partner buiten te gangen. Hoewel het zelden zo expliciet gebeurde, is Shakira in goed gezelschap. Ook artiesten als Justin Timberlake, Taylor Swift en zelfs Bob Dylan spuiden al gal over hun ex. “Het is normaal dat je in de eerste fase na een liefdesbreuk heel emotioneel bent”, zegt Geelen. “Voor een artiest als Shakira zal dit een manier zijn om die emoties te uiten. Ik geloof wel dat dat therapeutisch kan werken, zeker als je dan ook steun ervaart van het publiek.”

Piqué en Shakira vieren de bekerwinst van FC Barcelona in 2015. Beeld Getty Images

Ook Hertens ziet in haar praktijk dat de negatieve dingen aan de relatie naar boven halen initieel kan helpen om de breuk te verwerken. Al benadrukt ze dat dat beter gebeurt in gesloten kring, bij de naaste vrienden of een therapeut, dan in de publieke ruimte. “Ik denk dat het nooit echt een goed idee is om je ex publiekelijk zwart te maken. Dat kan even opluchten, maar wellicht krijg je daar later spijt van.”

Vaak moeten de ex-partners tot lang na de breuk nog afspreken over financiële of praktische zaken, maar dat wordt moeilijk als de wonden te diep zijn. “Je moet er ook altijd aan denken wat dat betekent voor andere betrokkenen, zoals de kinderen. Zij kunnen hier de dupe van worden.”

Oude wonden

Na die initiële fase van woede en frustratie is het volgens de therapeuten zaak om de relatie goed te analyseren. “Misschien waren er dingen die jij miste of je partner miste. Misschien was de dynamiek tussen jullie de verkeerde kant op gegaan. Het komt erop aan daarvan te leren”, zegt Geelen.

Dat deed Shakira voor een stuk al in het eerder uitgebrachte ‘Monotonía', waarin ze vooral de sleur van een lange relatie als schuldige aanwees. Het toont maar aan dat de verwerking van een liefdesbreuk met horten en stoten gaat. “Het is best mogelijk dat ze nieuwe beelden heeft gezien of dingen te weten kwam die haar opnieuw doen nadenken over bepaalde situaties. Op die manier kunnen oude wonden weer opengereten worden.”