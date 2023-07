Trekroutes van ooievaars in kaart gebracht dankzij zenders van Zwin Natuur Park

Om de winterse activiteiten van de trekvogels beter in kaart te brengen, kregen sinds 2019 al 23 ooievaars een zender mee. Daarvan zijn er momenteel nog dertien in leven. In 2023 ging het om zes jonge ooievaars die een dergelijke tracker kregen. Opvallend genoeg keren de meeste ooievaars na hun eerste winter terug naar de streek van het Zwin.

In samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) voert het Zwin Natuur Park wetenschappelijk onderzoek naar de ooievaars. Het onderzoek bevestigde dat de dieren graag naar grote vuilnisbelten in Spanje trekken. Voor de ooievaars lijken het fastfoodrestaurants waar aan voedsel nooit een gebrek is. Van nature trokken ooievaars in de winter naar Afrika, maar wellicht door die grote afvalstorten bleven ze steeds vaker hangen in Spanje en het noorden van Marokko.

Door bepaalde Europese wetgeving zullen de Spaanse vuilnisbelten binnenkort in principe moeten sluiten of minstens afgebouwd moeten worden. Dat zou een invloed kunnen hebben op het overwinteren van de ooievaars, maar het zenderproject wees uit dat de vogels sowieso nog steeds de weg naar West-Afrika vinden. Van 2019 tot 2021 stak weliswaar slechts één jonge ooievaar de Sahara over. In 2022 kozen echter liefst drie van de vijf jonge vogels ervoor om de winter door te brengen in onder andere Senegal en Mali. Een van die ooievaars kwam recent om het leven in Marokko, wellicht door elektrocutie. (BELGA)