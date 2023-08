Trein ontspoord in Zweden: ook Scandinavië krijgt te maken met extreem noodweer

Zowel in Zweden als in buurland Noorwegen bracht storm Hans al deels zware neerslag met zich mee. Het trein-, veerboot- en luchtverkeer in beide landen ondervond vertragingen, trajectafsluitingen en annuleringen. Ook heel wat wegen kwamen blank te staan.

In de buurt van de Zweedse stad Hudiksvall, zo’n 300 kilometer ten noorden van Stockholm, ontspoorden maandag twee wagons van een passagierstrein door gestegen water. Drie van de ongeveer honderd inzittenden moesten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis.

Overstromingen op een snelweg nabij Malmö, Zweden. Beeld ANP / EPA

Meer dan 25.000 blikseminslagen

Zondag werden in Zweden meer dan 25.000 blikseminslagen geregistreerd en in Malmö was er volgens radiozender SVT een grote stroomuitval, die meer dan 5.000 gezinnen trof. Daarnaast werden er tal van ondergelopen kelders en huizen gemeld, onder andere in de regio Västernorrland.

Een overstroomde straat na hevig stormweer in Oslo, Noorwegen. Beeld AP

Noodweerwaarschuwingen

Noorse meteorologen verwachten dat de toestand in Noorwegen nog zal verslechteren en dat het onweer op veel plaatsen een van de zwaarste van de afgelopen 25 jaar kan worden. Het meteorologisch instituut gaf noodweerwaarschuwingen uit voor grote delen van het zuiden van Noorwegen die zeker tot dinsdagavond van kracht blijven.

Zweden en Noorwegen vragen hun burgers om het huis alleen te verlaten als dat absoluut noodzakelijk is en om uit de buurt te blijven van rivieren en steile hellingen, waar aardverschuivingen kunnen ontstaan.

Een overstroomde weg in Oslo. Beeld AP

Ook andere landen rond de Oostzee zetten zich schrap voor het noodweer. Denemarken kampte maandag eveneens met guur weer, dat gepaard ging met regen en storm. In Denemarken geldt code geel en Finland verwacht zware stormen later in de week.

Een aantal veerboten tussen de Baltische landen en Scandinavië blijft de komende dagen stilliggen. Ook de autoriteiten in Noord-Duitsland houden rekening met slecht weer, dat voor problemen kan zorgen voor treinen en weggebruikers.

In Litouwen is een 50-jarige vrouw overleden nadat ze onder een boom terecht was gekomen. Verschillende daken werden beschadigd door de hevige wind. Duizenden Litouwers zitten zonder stroom.