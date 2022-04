Transitmigrant die 250.000 euro won met kraslotje duikt dan toch op

Een jonge transitmigrant kocht ruim twee weken geleden een kraslot van ‘Cash’ in een supermarkt in Zeebrugge. Een paar minuten later bleek dat hij 250.000 euro gewonnen had. Een dergelijk bedrag kan echter niet door de supermarkt uitbetaald worden. De winnaar kreeg de raad om telefonisch contact op te nemen met de Nationale Loterij.

Vanaf dat moment bleef het echter een hele tijd stil rond de transitmigrant en zijn winnende lotje. Vrijdag boden uiteindelijk drie mannen zich met het kraslot aan bij de Nationale Loterij. De winnaar zelf was vreemd genoeg nergens te bespeuren. Het drietal werd dan ook opgepakt om te onderzoeken hoe ze in het bezit geraakten van het lotje. Niet veel later trok de winnaar samen met zijn advocaat naar het Brugse politiebureau. Hij verklaarde dat de drie mannen kennissen waren, en dus geen kwade bedoelingen hadden.

Na verhoor van de winnaar werd besloten om zijn kraslotje nog even op het politiebureau te laten. Ondertussen kan de transitmigrant in alle rust een manier zoeken om zijn geld te ontvangen. Een winst van 250.000 euro moet immers op een rekening gestort worden, maar zonder papieren kan de winnaar in ons land geen rekening openen. Wellicht zal de transitmigrant nu samen met zijn advocaat een oplossing uitwerken.

