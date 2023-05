Transgender activiste Jenna Boeve: ‘Als ik in lingerie naar de Pride ga, is dat ook een vorm van protest’

Vandaag start in Brussel de Pride. Net als vorig jaar zal ook transgender en intersekse activiste Jenna Boeve (33) naar onze hoofdstad afzakken, en net als vorig jaar doet ze dat in lingerie. Mét een boodschap: ‘Ik verzet me tegen de manier waarop trans vrouwen vaak geseksualiseerd worden.’

Vorig jaar deed Jenna Boeve, samen met Jad Zeitouni, een worp naar het voorzitterschap bij Groen. Maar de kans is groot dat u zich ook haar verschijning op de Brussels Pride herinnert, waar ze in lingerie naartoe trok. De meningen daarover waren verdeeld, maar Boeve spreekt klare taal: ook dit jaar zakt ze in lingerie naar de Pride af.

“Eigenlijk wou ik deze editie overslaan, omdat de backlash vorig jaar zo groot was. Maar ik ga toch: voor mij is de Pride de belangrijkste dag van het jaar. Veel lgbtq+-personen moeten het hele jaar al rekening houden met hoe ze zich gedragen in het openbaar. Tijdens de Pride moet dat eens niét.”

Deze editie van de Pride wil het protest weer op de voorgrond zetten. Is de Pride te veel tot een kleurrijk feestje verworden?

“Voor mij is de Pride zowel feest als protest, dat laatste mag inderdaad niet vergeten worden. Met spandoeken en slogans in een mars meelopen is een manier om je af te zetten tegen de heersende normen, maar niet de enige. Als ik in lingerie naar de Pride ga, is dat ook een vorm van protest.”

Waartegen protesteert u dan?

“Tegen de seksualisering die veel trans vrouwen vandaag nog steeds ervaren. Dat merk ik zelf ook. Mannen die me willen daten, bekijken me nog vaak als een soort pop die ze kunnen bezitten, en niet als een volwaardig individu. Sommige mensen begrijpen niet waarom ik er dan voor kies om in lingerie naar een openbaar evenement te trekken. Want dan seksualiseer ik mezelf toch ook? Ik vind van niet: ik neem net de kracht en controle zélf in handen. Ik kleed me sexy, maar onder voorwaarden die ik zelf heb bepaald.”

De reacties vorig jaar waren niet mals. Hoe kijkt u daarop terug?

“De vileine reacties hebben me enorm geraakt. Iedereen leek iets te zeggen te hebben over mijn lichaam, of over hoe ik eruitzag. Ik heb doodsbedreigingen gekregen, heb enorm veel seksueel getinte berichten ontvangen en heb een klacht ingediend wegens stalking. De nasleep van mijn passage op de Pride was heel heftig.

“Wat me ook geraakt heeft, waren de reacties van witte homomannen die beweerden dat ik vooruitgang tegenhoud door schaars gekleed naar de Pride te trekken, omdat dat beeld moeilijker te verkroppen is voor de rest van de samenleving. Ook de column die Stijn Baert eerder deze week schreef, over hoe er niet zoiets bestaat als dé lgbtq+-gemeenschap, en hoe zijn geaardheid zijn waarden niet bepaalt, vind ik gemakkelijk. Het is puur privilege.”

Dat moet u even uitleggen.

“De lgbtq+-emancipatie is de voorbije decennia vooral homomannen ten goede gekomen, met de legalisering van het homohuwelijk en adoptie als belangrijke verwezenlijkingen. Daardoor maken witte homomannen nu een vanzelfsprekend deel uit van het centrum van de maatschappij. Dat sommigen van hen hun geprivilegieerde positie gebruiken om zich van de rest van de gemeenschap te distantiëren, daar bloedt mijn hart van. Laten we niet vergeten dat personen van kleur en trans activisten aan de wieg van de Pride staan, en dat homomannen ook aan hen hun verworven rechten danken.”

Vorig jaar stapte u uit de politiek en ging u aan de slag bij Merhaba vzw, een organisatie die lgbtq+-personen met een migratieachtergrond ondersteunt. Mist u de politiek?

“Dat was een erg moeilijke beslissing, maar ik besefte dat mijn identiteit voortdurend tegen mij gebruikt zou worden als ik zo’n openbare functie zou bekleden. Politici met een diverse genderidentiteit of met een migratieachtergrond zijn nog een minderheid in ons politiek systeem. Misschien keer ik ooit terug naar de politiek, maar nu wil ik mijn mentale gezondheid voorrang geven.”

Zijn we op de goede weg, wat de rechten van lgbtq+-personen betreft?

“Onze rechten zijn nooit voorgoed verworven. Kijk naar wat op dit moment in de VS gebeurt, waar anti-transwetten worden ingevoerd. In Vlaanderen zijn we zover niet, maar als de politieke peilingen blijven zoals ze er nu uitzien, hou ik mijn hart vast.

“Wat ik ook niet bemoedigend vind, is hoe woke zo’n politieke speelbal is geworden. Het is voor sommige politici een gemakkelijke manier om homo- en transfobie te verpakken als een reële dreiging voor onze samenleving.”

Is er ook reden tot hoop?

“Ik blijf erg hoopvol. De afgelopen vijf jaar is er veel kennis en begrip gekomen voor verschillende genderidentiteiten. Nu merk je dat een tegenbeweging aan kracht wint. Maar misschien is er binnen vijf jaar opnieuw de ruimte om weer voluit voor vooruitgang te kiezen.”