Toyota houdt vast aan hybride auto's

Toyoda geeft toe dat Toyota wat laat is met een volledig elektrische auto. Hij wil echter dat de grootste Japanse automaker realistische keuzes blijft maken over zijn modellenlijn al naar gelang markttrends zich ontwikkelen. Toyota komt verder met hybride-voertuigen, plug-inhybrides, auto's met traditionele motoren en auto's met brandstofcellen op de markt.



Steeds meer landen zetten de elektrische auto centraal in hun toekomstplannen. Ook veel automakers, zoals Volvo, Daimler en Volkswagen hebben plannen aangekondigd om meer elektrische auto's te gaan maken.



Toyota heeft eind vorig jaar de ontwikkeling van een volledig elektrische auto opgevoerd. Ook is de automaker druk bezig met de ontwikkeling van een zogeheten solid-statebatterij. Die moet aan het begin van het volgende decennium beschikbaar worden en snellere laadtijden en groter bereik bieden dan de huidige autobatterijen.