Touring krijgt 24 procent meer oproepen: ‘Er is veel nonchalance onder reizigers’

Waarom zijn er meer oproepen dit jaar?

“Omdat het warmer is en er meer mensen op vakantie zijn. We hebben te maken met relatief uitzonderlijke toestanden in het zuiden van Europa. De hitte daar veroorzaakt meer problemen voor reizigers. We merken een stijging van zowel technische als medische tussenkomsten.

“De meeste oproepen komen uit onze buurlanden. Frankrijk is zoals elk jaar koploper omdat het de populairste bestemming is. Maar dit jaar komen er ook erg veel klachten uit Spanje en Italië. In die landen is er ook sprake van een hittegolf.”

Om welke klachten gaat het voornamelijk?

“Het gaat om vragen en klachten die ieder jaar wel een beetje terugkomen. Je kunt ze dus onderverdelen in technische en medische klachten.

“De eerste categorie betreft wagenpech. We merken daarbij dat reizigers ieder jaar in de problemen komen met de batterij van hun wagen. Dat dat ook nu weer voorkomt, is niet verrassend. Een autobatterij kan dan ook even slecht tegen hitte als tegen vrieskou.

“De tweede categorie gaat over de gezondheid van de reiziger. Doordat mensen op reis lang in de zon lopen of liggen, krijgen ze soms te kampen met maag- en darmproblemen. Maar ook infecties door bedorven voedsel, hartproblemen door de hitte en zonneslagen komen weer vaak voor.”

De zomervakantie duurt nog even. Is dit de voorbode van meer miserie?

“Wel, dat zal afhangen van hoelang de hittegolf in het Zuiden blijft hangen. Hoe dan ook gaan de meeste mensen op vakantie in juli. Eerder dan in augustus. Bovendien zijn de meeste mensen uit Wallonië nu – een weekje later – ook met vakantie. Daarom verwachten we deze maand nog veel oproepen.

“Maar het is niet zo dat we de mensen door de grote drukte niet meer voldoende zouden kunnen helpen. We hebben immers genoeg mensen ter plekke die bij een probleem meteen kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk.”

Is de Belg minder goed voorbereid dan vroeger als hij op reis vertrekt?

“Dat speelt volgens mij zeker ook een rol. Je zou denken dat mensen na corona meer voorzorgen nemen, maar dat is dus niet zo. Er is heel veel nonchalance en reizigers nemen vaker risico’s. Zo beginnen ze soms in die extreme hitte te sporten of drinken ze zonder nadenken kraantjeswater.”

Er werden al 120 mensen gerepatrieerd. Is dat een uitzonderlijk aantal?

“Nee, het zijn er zelfs een beetje minder dan vorig jaar. Bovendien werden er tot dusver ook minder auto’s gerepatrieerd. Een repatriëring is alleen aan de orde wanneer mensen niet dezelfde medische zorg kunnen krijgen als in België. Een dergelijk scenario is in onze dichte buurlanden vaak niet reëel. Een voertuig wordt dan weer gerepatrieerd als een plaatselijke herstelling niet mogelijk is of als de chauffeur niet meer in staat is om te rijden.”

Wat kan de reiziger doen om dat te voorkomen?

“Het is sowieso beter om je voorzorgen te nemen vooraleer je op reis vertrekt. Bekijk je route op voorhand en zorg dat je auto in orde is. Zo laat je in de garage best je auto nog eens controleren. Pomp zeker ook je banden goed op. Anders raken ze misschien oververhit, wat leidt tot klapbanden.

“Rust bovendien goed uit voor je met de auto een reis onderneemt. Neem om de twee uur een pauze en houd je wagen goed koel. Bij dat laatste is het belangrijk om de airco niet lager te zetten dan vijf graden onder de buitentemperatuur. Zo vermijd je uitdroging van de slijmvliezen van de ogen, neus en keel, wat irritatie kan veroorzaken. Beweeg niet te veel tijdens de warmste uren van de dag en let op wat je eet en drinkt. Zo bespaar je jezelf heel wat miserie.”