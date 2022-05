Totale maansverduistering op komst: waar en wanneer kun je ze bekijken?

Wat is een totale maansverduistering?

Wanneer de maan, de aarde en de zon op één lijn staan, blokkeert de aarde het direct zonlicht, waardoor de maan in de schaduw van de aarde komt te liggen. Een deel van het zonlicht wordt door de atmosfeer van de aarde wel naar de maan toe gebogen, waardoor de maan koperrood lijkt te kleuren. Dit spectaculaire verschijnsel wordt ook bloedmaan genoemd.

Wanneer vindt de eclips plaats?

De maansverduistering start maandagochtend om 3.31 uur. Dat gaat in verschillende fases:

• Tijdens de eerste fase (penumbrale fase) trekt de maan de bijschaduw van de aarde in. Er ontstaat een subtiel verduisterend effect dat moeilijk met het blote oog te zien is.

• Vanaf 4.28 uur wordt het interessant. Tijdens de gedeeltelijke fase zie je de schaduw van de aarde over het maanoppervlak trekken, waardoor een deel van de maanschijf er verduisterd uitziet.

• Het hoogtepunt is de volledige fase, en die volgt vanaf 5.29 uur. De maan gaat nu de kernschaduw van de aarde in en kleurt koperrood.

Vanuit ons land is de maan maximaal verduisterd om 5.50 uur. Kort daarna gaat de maan onder en eindigt voor ons het schouwspel, maar de eclips duurt nog tot 8.51 uur.

Wie zich in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika of aan de westkust van de Verenigde Staten bevindt, heeft meer geluk: daar is de maansverduistering volledig zichtbaar.

Waar kijk je het best?

De volledige fase vindt in ons land plaats bij maansondergang, wanneer de maan zich zeer laag bij de horizon bevindt. Je kijkt daarom het best vanaf een hogere plek. Vrij zicht op de zuidwestelijke horizon is nodig om de maan te kunnen waarnemen.

Hoe kan je de eclips bekijken?

Anders dan bij zonsverduisteringen kan je met het blote oog naar een maansverduistering kijken. Ook hulpmiddelen zijn niet nodig, al kan je wel een verrekijker gebruiken als je de maan grondiger wilt bestuderen.

Maansverduistering gemist?

Een totale maansverduistering komt ongeveer een keer per jaar voor. Wie het spektakel mist, krijgt dus volgend jaar een herkansing. Op 25 oktober is er wel nog een gedeeltelijke zonsverduistering, die ook vanuit België zichtbaar zal zijn. De maan beweegt zich dan door de schaduw van de aarde, zodat op een deel van het maanoppervlak geen direct zonlicht valt en het lijkt alsof er een hap uit de maan is genomen.