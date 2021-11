Tot twee uur aanschuiven in Brussel, verschillende buslijnen vertraagd in Antwerpen: hier is er hinder door politie-acties

De centrumsteden van Vlaanderen én Wallonië zullen de komende dagen en weken allicht een pak meer file te verwerken krijgen door allerlei acties van de politievakbonden ACOD, ACV Politie, NSPV en VSOA. Niet enkel het personeelstekort, maar vooral het uitblijven van een loonsverhoging en de regeling rond de vervroeging van het pensioen zitten de vakbondslieden enorm hoog. Vandaag praten de vakbonden nog met minister van Binnenlandse Zaken en wordt een nieuwe stakingsaanzegging doorsproken.

In Brussel staan de agenten alvast op verschillende plaatsen, waaronder op het Robert Schumanplein, naast de Europese instellingen. Aan de toegang naar Brussel - via Schuman - vanuit de E40 kunnen de auto’s momenteel mondjesmaat doorrijden. De bestuurders worden gevraagd om een alcoholtest af te leggen. Andere agenten blokkeren de weg telkens enkele minuten voordat de automobilisten mogen doorrijden.

In de buurt van de Europese instellingen in Brussel houdt de politie alvast acties donderdagmorgen.

Ook op andere plaatsen in de hoofdstad worden acties gevoerd, waaronder aan de Houba de Strooperlaan, de Pleinlaan, de Van Praetlaan en de Bergensesteenweg. Dit zijn telkens belangrijke invalswegen. Volgens Brussels NSPV-secretaris Mario Thys lopen de wachttijden op tot 2 uur.

De Ring rond Brussel kleurt ondertussen al grotendeels rood. Vooral de E40 ter hoogte van Groot-Bijgaarden en Kraainem, de N276 ter hoogte van Strombeek-Bever, de E19 ter hoogte van Machelen en de E411 aan Jezus-Eik is er filevorming. Volgens Inge Paemen, woordvoerder van Brussel Mobiliteit, zal de vertraging nog een tijdlang gevoeld worden, ook nadat de acties gestaakt zijn. “Ik raad iedereen aan Brussel te mijden. Het wordt een lange en moeilijke ochtendspits. Door de acties aan de Sainctelettesquare hebben we de Leopold II-tunnel een tijdje moeten sluiten, die is nu weer open.”

Straks om 13 uur zullen de politievakbonden verzamelen aan de gebouwen van de federale politie en rond 13u30 wordt een protestwandeling georganiseerd op de Kroonlaan.

De Antwerpse politie houdt donderdagochtend stiptheidsacties bij verschillende op- en afritten van de Antwerpse Ring. Aan het Sportpaleis, de Noorderlaan en de Luitenant Lippenslaan worden uitvoerige controles gehouden.

De Lijn meldt dat ook hun buslijnen 640, 650, 420, 421, 422, 424, 427, 428 en 429 vertraging en moeilijkheden oplopen door acties. Dat komt onder meer door stiptheidsacties ter hoogte van Kleine Bareel bij Brasschaat, in Zandhoven en Massenhoven.

Het was ook lang aanschuiven aan de oprit Turnhout-West. Wie tussen 7.30 en 9 uur de snelweg op wilde draaien richting Nederland, werd tegengehouden door de federale wegpolitie voor een grondige controle van de boordpapieren.

Prikacties waren er ook in Mechelen. Dat gebeurde door de Antwerpse Wegpolitie op de oprit van de snelweg E19 richting Antwerpen, ter hoogte van het Battelcomplex. In groepjes van vier werden bestuurders aan de kant gezet. Boorddocumenten werden gecontroleerd en werd er een ademtest afgenomen. De Antwerpse Wegpolitie stond naast Mechelen ook nog op een achttal andere locaties in de provincie. Ook langs de N16 in Bornem hield de politie een actie.

De politie voert actie in Oostende.

In Oostende voeren de politievakbonden donderdagmorgen actie in de Tweebruggenstraat door middel van filterblokkades en stiptheidsacties. Daardoor was het tot een half uur aanschuiven voor wie zich verplaatste tussen Oostende, Bredene en de Vuurtorenwijk. “De reacties zijn zoals steeds gemengd”, zegt Alain Peeters, eerste hoofdinspecteur bij Politie Oostende en afgevaardigde van ACV Politie. “We staan hier natuurlijk op een nogal ongelegen moment en dat zorgt voor verkeershinder. Maar velen dragen ons ook een warm hart toe en begrijpen onze drijfveren. Maatschappelijke veiligheid kent immers zijn prijs. De politie staat altijd paraat, ook bij nacht en ontij”, besluit hij.

Ook in Kortrijk worden controles uitgevoerd, voor het stadhuis aan de Grote Markt. Het verkeer zit er helemaal dicht. Ook richting haven van Zeebrugge vinden extra controles plaats. Op het einde van de Baron De Maerelaan worden vooral vrachtwagens aan een grondige controle onderworpen. Dat veroorzaakte meteen de nodige verkeershinder en de nodige frustraties bij chauffeurs. Nog in West-Vlaanderen vonden acties plaats in Menen en Wevelgem.

Langs de N36, een belangrijke gewest- en invalsweg naar Roeselare, was het een kwartiertje aanschuiven. In de richting van Roeselare leidde de verkeersdienst van de politiezone Riho het verkeer van 2 naar 1 rijstrook. Elk voertuig werd door een ANPR-camera gecontroleerd.

De politie van Gent hield tussen 7 uur en 8.30 uur een stiptheidsactie ter hoogte van het commissariaat in Ekkergem. “We willen dat minister Verlinden eindelijk met een goed voorstel naar de onderhandelingstafel komt. Anders blijven we actie voeren. Nu staan enkel de vakbondsafgevaardigden hier, maar dan komen we af met onze achterban. Dan leggen we het land plat”, sprak Koen Anraed, provinciaal voorzitter van het NSPV (de politievakbond), klare taal. Op een bepaald moment stond er in Gent een file van 500 meter en dat zorgde uiteraard bij veel automobilisten voor frustratie.

