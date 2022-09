Tot levenslang veroordeelde Amerikaan, bekend van podcast ‘Serial’, na meer dan twintig jaar vrij

De rechter in Baltimore gelastte zijn vrijlating nadat aanklagers met twee nieuwe verdachten kwamen. Ze zeiden niet langer overtuigd te zijn van Syeds schuld en de bewijsvoering tijdens het oorspronkelijke proces. In afwachting van een mogelijke nieuwe rechtszaak wordt hij onder huisarrest geplaatst. De rechter geeft de aanklagers dertig dagen om een nieuw zaak aan te spannen. Als dat niet gebeurt, is Syed voorgoed vrij.

Syed was een 17-jarige middelbare scholier toen hij in 1999 werd gearresteerd voor de moord op zijn ex-vriendin en voormalige klasgenoot. Volgens de aanklagers was hij jaloers toen zijn ex een nieuw vriendje kreeg. Hij zou haar daarom hebben gewurgd en vervolgens hebben begraven in een park in de stad Baltimore. Syed heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. De broer van het slachtoffer zei tijdens de hoorzitting zich verraden te voelen door de beslissing van het Openbaar Ministerie.

Al eerder bijna op vrije voeten

Syed probeerde al langer een nieuw proces te krijgen. Hij kwam in 2018 ook al eens bijna op vrije voeten, nadat een hogere rechtbank had bepaald dat zijn inmiddels overleden advocaat hem onvoldoende had verdedigd. De hoogste rechtbank van Maryland stak toen een stokje voor zijn vrijlating.

In het eerste seizoen van de podcast Serial, uitgezonden in 2014, keek een team onder leiding van journaliste Sarah Koenig in detail naar de gebrekkige bewijslast en mogelijke fouten die werden gemaakt door Syeds advocaat tijdens het proces. De podcast maakte van Syed, die daarin ook aan het woord kwam, een bekende Amerikaan en leidde onder meer tot een vierdelige HBO-documentaire in in 2019.