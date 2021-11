Tot 50.000 dollar voor een etentje, en de reviews zijn niet eens geweldig: wat moeten we denken van Salt Bae?

Onze Rode Duivels zijn grote fan van ‘Salt Bae’. Na Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois is vorige week Romelu Lukaku er nog geweest. “My brother”, noemde de chef de voetballer op Instagram. Het zijn bezoekjes die de chef meteen op sociale media zet, want het is een man die zijn public relations uitstekend weet te verzorgen. Op foto’s is te zien hoe Lukaku probeerde te imiteren hoe Gökçe zout op zijn biefstukken strooit. Dat gebeurt op een kenmerkende manier: er wordt niet ordinair geschud met een zoutvat. Het gaat om een ingestudeerde en typerende werpbeweging, waar de Turkse restauranthouder om bekendstaat.

Merk

Nusret Gökçe ging maar tot zijn dertiende naar school, daarna begon hij in Istanbul te werken in een slachthuis. Hij schoolde zich bij in Argentinië en opende in 2010 zijn eigen restaurant in Istanbul, Nusr-Et. Echt groots werd het pas toen vier jaar later een rijke investeerder zich aanbood om er een keten van te maken, tot in New York.

Salt Bae werd een merk: er kwam een zonnebril, het haar ging in een staartje, het gespierde lichaam kent geen vetrandjes. Die zitten aan zijn steaks, tomahawks van Flintstoneformaat, die hij desgewenst bekleedt met eetbaar 24 karaats bladgoud. De normale prijs van 90 à 250 euro per steak stijgt dan meteen boven de 1.000 euro. Rekeningen lopen per tafel al wel eens op tot 50.000 dollar - of 43.000 euro - en worden dan met plezier op Instagram gezet.

Het handelsmerk van 'Salt Bae': de kenmerkende werpbeweging waarmee hij zout op biefstukken strooit. Beeld rv

Cultstatus

Is het show? Zeker. Restaurantcritici weten niet goed wat ze met de man aan moeten. Op 23 september opende Gökçe een restaurant in Londen. Reikhalzend werd daarnaar uitgekeken, maar de recensies waren de afgelopen weken vernietigend.

De steak is lekker, schreef criticus Jimi Famurewa, maar de rest van de kaart, zoals hamburgers, bijgerechten en sushi, bleek matig tot smakeloos. Tegelijk moest de recensent toegeven dat het een avondje was dat je normaal alleen in films ziet: een bomvolle zaak, jazz en funk die uit de boxen galmde, en in het midden Salt Bae die de steaks met passie snijdt. Graag poseert hij ook met elke klant en wie wil krijgt het vlees door Gökçe zelfs in de mond geschoven. Duidelijk is dat de chef stilaan met de grenzen flirt: hoe ver kan de cultstatus van chefs gaan?

Salt Bae gaat op de foto met Romelu Lukaku tijdens diens bezoek aan zijn restaurant. De chef weet zijn public relations uitstekend te verzorgen. Beeld Instagram

Succes verzekerd

Maar het showverhaal kent een minder glamoureuze kant. Vorige week lekte uit dat Gökçe voor zijn Londense restaurant een ‘chef de partie’ zocht, maar dat die slechts 14 euro per uur zou verdienen. Dat is de kost van een schaaltje puree in het restaurant, of een blikje Red Bull. Een colaatje kost er tien euro. Maar alles is waard wat een gek ervoor wil geven.

Amper twee maanden nadat hij een restaurant in Londen opende, maakt de chef al een volgende sprong naar Saudi-Arabië, meer specifiek naar de hoofdstad Riyad. Het wordt zijn 28ste restaurant. Ook de bekende Nobu-keten opent er binnenkort een filiaal. Saudi-Arabië mag dan slecht scoren qua vrouwen- en mensenrechten, de chefs weten waar het geld zit. Rood vlees is er een statussymbool: traditioneel werd in de regio eerder lam en kip gegeten, maar een ingevoerde steak is in Riyad het summum, wat ook blijkt uit de enorme import van wagyuvlees uit Japan. Succes verzekerd, voor Salt Bae.