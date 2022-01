Tot 300.000 besmettingen per dag: ‘Ooit raakt de brandstof voor het virus op’

73.051 besmettingen staan er voorlopig op de teller voor maandag 24 januari, wat er uiteindelijk meer dan 75.000 zullen worden. Bovendien ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk drie tot vier keer hoger, wat een nooit eerder gezien dagcijfer tussen de 200.000 en 300.000 besmettingen oplevert.

Opgeteld vanaf het jaarbegin zitten we in minder dan vier weken tijd al aan meer dan 800.000 geregistreerde besmettingen. Het werkelijke aantal ligt dan allicht tussen de 2,5 en 3,5 miljoen. Met 11,5 miljoen inwoners mag het meer dan ooit duidelijk zijn dat dat niet voor eeuwig kan doorgaan. “Ooit raakt de brandstof voor het virus gewoonweg op”, zei Sciensano-viroloog Steven Van Gucht daar eerder al over.

Maar wanneer komt de piek dan? De voorlopige cijfers van na maandag wijzen mogelijk op de eerste tekenen van een vertraging. “Er zijn signalen dat we de top naderen. Al kan dat ook een tijdelijk effect zijn en blijven voorspellingen gevaarlijk”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Het valt bovendien af te wachten wat de effecten van de nieuwe regels in het onderwijs over een week zullen zijn, nu klassen niet meer in quarantaine moeten bij vier besmettingen.

Bovendien is er de BA.2-variant van omikron, die in Denemarken na een tijdelijk plateau voor een doorstart in de besmettingen heeft gezorgd omdat hij nog besmettelijker is. Momenteel zorgt de variant bij ons voor slechts 2 procent van de infecties, maar het is nog onduidelijk wat er gebeurt als hij ook bij ons dominant wordt.

Testlimiet

“Als we nu een stabilisatie zouden zien, kan dat evengoed liggen aan de limiet van het aantal testen”, zegt ook UGent-onderzoeker Bart Mesuere. Met 140.000 per dag is het maximum daar ongeveer bereikt, wat leidt tot een positiviteitsratio van bijna 50 procent. Die neemt wel niet meer zo fors toe als de afgelopen weken, mogelijk nog een signaal dat de piek in zicht is.

“Twee weken geleden zagen we al eens een tijdelijke vertraging, maar die lag eerder aan de aanpassing van de teststrategie”, aldus Mesuere. “De opening van de scholen heeft voor een forse opstoot gezorgd, en stilaan lijkt ook de toename in de categorie van de ouders toe te nemen.”

De grootste stijgingen zijn er bij kinderen tussen 0 en 9 jaar, met elke dag bijna 6.700 nieuwe infecties, een toename van 172 procent tegenover een week eerder. Bij de tieners komen er zelfs elke dag 13.000 besmettingen bij, een toename van 119 procent. Daarna zijn het de dertigers (+74 procent) en de veertigers (+61 procent) waar de stijgingen het snelste toenemen.

Ook in de oudere leeftijdsgroepen zijn er nog altijd sterke toenames, bij de 90-plussers zelfs met 80 procent.

De eerste regio waar de piek mogelijk in zicht is, is Brussel: tegenover een week geleden komen er daar nog ‘maar’ 31 procent meer gevallen bij. In Namen, Luxemburg en West-Vlaanderen verdubbelen de besmettingen nog altijd.

Meer opnames, maar minder ernstig

Met 336 opnames per dag wegens Covid-19 nemen ook de hospitalisaties toe (+44 procent), maar nog altijd minder sterk dan de besmettingen. Van elke 100 besmette infecties belandt nu nog slechts 0,9 procent in het ziekenhuis, vorig najaar was dat nog drie keer zo veel. Vanuit verschillende ziekenhuizen valt bovendien te horen dat de meeste opnames nu minder ernstig zijn en dat de meeste patiënten minder lang moeten blijven.

Dat vertaalt zich ook in een aanhoudende daling op de afdelingen intensieve zorg, waar nu 352 patiënten met Covid-19 liggen, tegenover 388 een week geleden. Brussel kent nog het grootste aantal patiënten op intensieve zorg. 28 procent van de in theorie beschikbare ic-bedden is er ingenomen door iemand met Covid-19. In Wallonië gaat het om 19 procent, in Vlaanderen om 15 procent.