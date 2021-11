‘Tot 2050 gaan financiële spelers nog grote opbrengsten uit fossiele brandstoffen willen verzilveren’

Op de VN-klimaattop doen nu ook grote financiële spelers spectaculaire klimaatbeloftes. ‘Dat zij willen meedoen is positief, maar de kans op greenwashing is enorm’, zegt expert klimaatfinanciering Mathieu Blondeel (Warwick Business School).

In Glasgow hebben 450 bankiers, verzekeraars en vermogensbeheerders die zich verenigen in het Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) 130.000 miljard dollar beloofd om het klimaat te redden. ‘Te groot om geloofwaardig te zijn’, stelt Financial Times. Bent u het eens met die kritiek?

“Het bedrag is niet te groot want het ligt in lijn met wat nodig is om tegen 2050 nuluitstoot te bereiken. Maar het is geen nieuw geld dat rechtstreeks richting klimaatvriendelijke investeringen vloeit. Het zijn middelen die deze spelers al hebben en waarvan ze beloven dat de beleggingsstrategie in overeenstemming zal worden gebracht met de klimaatdoelen van Parijs. Maar hoe ze dat precies doen, is niet duidelijk. Het is allemaal te vrijwillig en te vaag om geloofwaardig te zijn.”

Volgens ngo Corporate Europe Observatory (CEO) wordt de top het ‘grootste greenwashing event ooit’, omdat deze spelers zelfregulering voorschrijven als methode om te vergoenen.

“Het is inderdaad naïef te geloven dat enkele van de grootste financiële spelers met enorme belangen in fossiele brandstoffen zichzelf streng aan banden zullen leggen.

“Zo zit er onder het GFANZ ook een specifiek initiatief voor banken, de ‘Net Zero Banking Alliance’. 39 van leden daarvan zitten bij de grootste financiers van de fossiele brandstoffenindustrie. In 2020 alleen verzekerden en leenden die 39 banken voor zo’n 575 miljard dollar aan de fossiele industrie. Hoe je het ook draait of keert, de grote kleppers zullen financiële aansporingen nodig hebben om hun kar te keren.

COP26-voorzitter Alok Sharma in Glasgow. Beeld AP

“En deze bedrijven kunnen hun eigen regels makkelijk omzeilen omdat die zo vaag zijn. Sommigen doen wat moet, anderen helemaal niet. BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld en lid van het GFANZ, kondigde in 2020 aan te stoppen met investeren in steenkool. Maar in 2021 hadden ze nog altijd investeringen voor 85 miljard steenkooldollars omdat hun zelf opgelegde regel enkel stelt dat ze niet langer in bedrijven konden investeren die meer dan een kwart van hun inkomsten uit steenkool haalden. Zo zijn er tientallen voorbeelden, en dan is het woord greenwashing absoluut op zijn plaats.”

CEO vreest dat ook dat de sector met die zelfregulering het stuur overneemt van overheden.

“Je ziet dat overheden blij zijn dat ze de verantwoordelijkheden wat van zich af kunnen schuiven. Want wie financiële instellingen veel strengere regels oplegt, betaalt politiek een hoge prijs. Klimaatbeleid wordt ook al drie decennia gedomineerd door het idee dat ‘de markt het wel zal oplossen.’ Maar ik zou niet zo ver gaan en zeggen dat de sector het stuur volledig overgenomen heeft omdat ik wat ze nu in Glasgow voorstellen niet zie als een eindpunt maar als een eerste aanzet. Overheden hebben nog steeds een cruciale rol te spelen.”

Mathieu Blondeel: 'Het is naïef te geloven dat enkele van de grootste financiële spelers met enorme belangen in fossiele brandstoffen zichzelf streng aan banden zullen leggen.' Beeld rv

Wat moeten zij doen?

“Met meer vaart ingrijpen. Een belangrijk voorbeeld is de ‘groene lijst’ waar de Europese Unie aan werkt. Daarop staat wat precies ‘duurzame activiteiten’ zijn. Dat kan nattevingerwerk en greenwashing tegengaan. Idealiter legt Europa dan bijvoorbeeld strengere kapitaalvereisten op wanneer financiële instellingen geld willen lenen voor activiteiten op een lijst van vervuilende activiteiten.

“Ook essentieel zijn publieke instellingen zoals de Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank. Die heeft beslist een publieke klimaatbank te worden. Tegen 2025 reserveert ze minstens de helft van haar investeringen en leningen voor duurzame projecten. De andere helft moet in lijn liggen met het Klimaatakkoord van Parijs. In België zou onze staatsbank Belfius zich ook volledig kunnen gaan richten op klimaatinvesteringen helpen realiseren.”

2050 is nog veraf. Zullen velen ondertussen niet nog winst maken met steenkool, gas en olie?

“Zeker. Voor banken, die werken met kredietportefeuilles die een risico voor 3 à 5 jaar betekenen, is wat er binnen tien, laat staan dertig jaar kan gebeuren absoluut geen risico. Zij zullen dus nog even lustig doorgaan met CO 2 -intensieve bedrijven en sectoren te financieren. Ook ligt het rendement voor investeringen in conventionele olie- en gasvelden op zo’n 15 procent. Voor hernieuwbare energie is dat 7 à 8 procent. Voor bedrijven en financiële instellingen die winst maken als doel hebben, is het een uitgemaakte zaak om nog in olie en gas te investeren.”

In Financial Times zegt een hedgefundmanager ook dat de investeerders die nu wel hun investeringen in olie willen afstoten zo anderen fantastische kansen geven.

“Ook dat is een probleem. Zo hebben beursgenoteerde bedrijven zoals Shell en BP zich de laatste jaren stelselmatig teruggetrokken uit olie- en gasontginning in de Noordzee om financiële redenen maar zeker ook door de publieke druk. Maar die investeringen worden overgenomen door privébedrijven die veel meer onder de radar zitten en die niet aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen als beursgenoteerde bedrijven. Zij zijn nog veel meer gedreven door financiële winsten. In 2010 hadden die private bedrijven slechts 8 procent van de totale olie- en gasproductie in de Noordzee in handen. In 2020 was dit opgelopen tot 30 procent. Zonder optreden van overheden en meer tussentijdse doelen zal dat fenomeen nog toenemen.”