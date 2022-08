Topvrouw gemeentelijk onderwijs: ‘We moeten durven afstappen van diepgewortelde systemen in onderwijs’

Les op woensdagnamiddag of startende leraren minder lesuren laten geven: in de strijd tegen het lerarentekort moeten heilige huisjes sneuvelen. Dat zegt Walentina Cools (49), voorzitter van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). ‘We moeten durven afstappen van diepgewortelde systemen in onderwijs.’

Hoe groot zal het lerarentekort zijn komend schooljaar?

“Dat zullen we pas echt weten aan het begin van volgende week. Aan het einde van vorig schooljaar hebben we dat samen met onze ouderkoepel wel in kaart gebracht. Daaruit bleek dat gemiddeld 10 procent van de lesuren niet gegeven werd vorig schooljaar.”

“We horen van directeurs dat ze zich vooral veel zorgen maken om de concurrentieslag die aan het ontstaan is tussen scholen. Directeurs die een vacature hebben openstaan, proberen die tegen het begin van de zomervakantie ingevuld te krijgen. Zo zijn ze zelf wat gerustgesteld en weten ze dat ze op 1 september met een volledig lerarenteam kunnen starten. Maar wat zeggen directeurs nu? Dat ze vrezen tegen het einde van de vakantie de boodschap te krijgen dat een leerkracht toch niet zal beginnen omdat hij elders een beter aanbod gekregen heeft.”

Hoe komt dat?

“Je voelt dat jonge leerkrachten nu in een krachtigere onderhandelingspositie zitten. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik ben voltijds beschikbaar en wil lesgeven in de gemeente waar ik van afkomstig ben en de vier gemeenten daarrond. Maar niet verder. Wie kan mij het beste aanbod doen?’ Dan wordt het voor sommige directeurs wel erg moeilijk om een volledig team te vullen.

“We hebben het altijd over het lerarentekort. Maar ik denk dat de rol van directeurs ook heel zwaar is. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die de stap naar die job willen zetten. Ik kan er geen cijfers op kleven, maar ik merk dat ook als ik op scholen rondloop: dat directeurs steeds jonger worden. Dat toont toch ook dat het meer een knelpuntberoep wordt. Terwijl een directeur zo’n spilfiguur is. We moeten goed voor hen zorgen.”

Wat kunnen we doen om hen te helpen voor het komende schooljaar?

“Kijk, dat merk ik altijd: iedereen is gefocust op het blussen van brandjes op de korte termijn. Ik snap dat hoor: leerlingen zitten in de studie en sommige vakken worden een half trimester niet gegeven vanuit het idee ‘dat we het volgend schooljaar wel inhalen’. Dus ja, er moet nu iets gebeuren. Maar we mogen ook de lange termijn niet uit het oog verliezen.”

Hoe bedoelt u?

“Zelfs goede ideeën om het tekort op korte termijn aan te pakken, zullen een lapmiddel blijven zolang we het lerarentekort niet structureel aanpakken. Dan spreek ik over een termijn van tien jaar. Dat wil zeggen dat we over legislaturen heen aan tafel moeten gaan zitten: koepels, vakbonden en politiek. Dat mis ik al lang.”

‘We horen van directeurs dat ze zich vooral veel zorgen maken om de concurrentieslag die aan het ontstaan is tussen scholen.’ Beeld Eric de Mildt

Eigenlijk roept u op tot een debat over de lerarenloopbaan. Dat is al vaak gevoerd en is even vaak gefaald. Wat zal ervoor zorgen dat het nu wel lukt?

“Je kan niet anders dan te blijven proberen. Maar als we rond de tafel gaan zitten, is het wel belangrijk dat iedereen bereid is om het over belangrijke veranderingen te hebben.

“Wij pleiten al langer voor een schoolopdracht voor leraren. Zo kan je een directeur de ruimte geven om een jonge leerkracht in het secundair bijvoorbeeld 18 lesuren te laten geven in plaats van het vaste pakket van 22 lesuren. Zo heeft hij meer tijd om zich voor te bereiden. Of leraren in het lager die graag en goed Frans onderwijzen moeten we les kunnen laten geven aan de leerlingen die extra uitgedaagd worden. Wie daar koudwatervrees voor heeft, kan een directeur voor de beginnende klas zetten bijvoorbeeld. Maar om dat soort oplossingen uit te werken, moet je wel kunnen afstappen van enkele diepgewortelde systemen in het onderwijs. Nog niet iedereen is daartoe bereid.”

“Scholen zoeken creatieve oplossingen voor het lerarentekort, bijvoorbeeld door lesgeven in de klas te combineren met afstandsonderwijs of de dagen anders in te delen. We werken nu met standaarddagen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16 uur, met woensdagnamiddag vrij. Laat scholen beslissen om bijvoorbeeld tieners ook les te laten volgen op die woensdagnamiddag, dan kunnen ze op andere dagen later starten of vroeger stoppen.”

Alle koepels doen soortgelijke voorstellen. Mag ik daaruit afleiden dat u naar de vakbonden verwijst?

“We moeten gewoon al beginnen met rond de tafel te gaan zitten. Doordat we niet met elkaar praten, wordt onze positie bijvoorbeeld al snel vernauwd tot: ‘Jullie willen leraren gewoon meer les laten geven zonder hen meer te betalen.’ Neen, dat is absoluut niet wat we willen. Wat we zeggen is: laat ons de dingen eens op een andere manier organiseren. Daarvoor moeten we wel met elkaar rond de tafel gaan zitten om aan elkaar uit te leggen waar ons voorstel vandaan komt - ook wij zullen standpunten van de vakbonden niet goed verstaan. Dat gebeurt net omdat we niet met elkaar praten.

“Nog zoiets dat ik mis: een onderwijsambassadeur. De Vlaamse regering had bij haar aanstelling beloofd zo’n ambassadeur aan te stellen, net zoals in 2010 gebeurde met Lon Holtzer voor verpleegkundigen. Dat kunnen we ook in het onderwijs gebruiken: iemand die de zaken over de legislaturen heen bekijkt.”