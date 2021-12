Topman GO!: ‘Het onderwijs in Vlaanderen is vrij traditioneel’

Net op het moment dat hij het roer van Raymonda Verdyck overnam als topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) spoelde de zwaarste coronagolf tot nu toe over de scholen. Hoe verteerde Koen Pelleriaux dat eerste halfjaar?

Hij verzekert het ons met de glimlach op de lippen: in tegenstelling tot duizenden Vlamingen heeft Pelleriaux zich nog niet aan padel gewaagd om te bekomen van nochtans een hectisch eerste trimester in de job. “Ik wandel gewoon naar huis”, zegt hij. “Dat duurt vijfentwintig minuten. Net genoeg om er even van tussenuit te zijn. En als ik thuiskom staat er een vierjarige kleuter op mijn te wachten.”

Het moet toch een beetje gek geweest zijn om aan het hoofd te komen van het tweede grootste onderwijsnet net wanneer het hoogtepunt van het lerarentekort voorspeld werd? Daarenboven spoelde er nog eens een coronagolf over de Vlaamse scholen. Was Pelleriaux dan niet zelf toe aan een week vervroegde kerstvakantie?

“Neen. Het zijn directeurs en leerkrachten die echt afgezien hebben, niet ik. Natuurlijk heb ik moeten wennen aan mijn nieuwe job. Ik doe nu een stuk meer uren dan vroeger. Anderzijds zijn er ook heel wat zaken weggevallen die moe maken, zoals avondlijke debatten. Mocht er geen corona geweest zijn, ik zou veel meer op de baan geweest zijn.”

Heeft deze job uw leven veranderd? Uw voorgangster Raymonda Verdyck noemde haar werk ‘heel intens’.

“Het is zwaarder. Al denk ik dat ik minder uren werk dan Raymonda en meer loslaat. Voor een stuk is dat ook doordat mijn situatie anders is: ik ben getrouwd en heb thuis een kleuter van vier jaar oud rondlopen. Daarnaast heb ik nog twee oudere dochters uit een vorige relatie. Hoe ik dat dan toch combineer? Zoals zoveel ouders denk ik: door mij op het spitsuur - tussen 17 uur en 20 uur - met hen bezig te houden en de laptop terug open te klappen van zodra mijn zoon in bed ligt.

“Maar persoonlijk vond ik de grootste wijziging eigenlijk dat ik voorheen daar zat (wijst door het raam naar het gebouw waar het departement Onderwijs gehuisvest is, PG). Ik ben van de administratie naar hier, een onderwijsverstrekker, gekomen. Plots doe je een heel ander soort werk.”

Op welke manier verschillen de twee van elkaar?

“Hier is het veel praktischer. Dat wilde ik ook, dichter bij het onderwijs zelf zitten. Daarnaast is er één belangrijk aspect bijgekomen: de eindverantwoordelijkheid. Bij mijn eerste job binnen het GO!, als afdelingshoofd onderwijsorganisatie en personeel, twijfelde ik soms over dossiers. Maar dan belde ik ’s avonds eens met Raymonda (Verdyck, voorganger van Pelleriaux, PG). Doordat zij dan zei hoe we het zouden aanpakken, viel die last van mijn schouders. Ook toen ik voor ministers werkte, was dat zo. Van zodra de baas beslist had, moest ik daar niet meer wakker van liggen. Dat gebeurt nu toch iets vaker, net door die eindverantwoordelijkheid.”

Zoals tijdens de vele overlegmomenten over corona, wanneer een beslissing duizenden gezinnen zal beïnvloeden?

“Ja, maar daar wordt de beslissing toch heel dikwijls door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gemaakt. Het gaat mij meer om interne dossiers. Stel nu dat ik vijf miljoen euro kan besteden en ik beslis om die in te zetten voor de verbouwing van een school op plek X. Dat betekent automatisch ook dat ik niet investeer op plek Y. Dat is gewoon zo. Is dat de juiste keuze? Ik beslis dan eigenlijk als laatste.”

U werkte uw hele carrière eigenlijk achter de schermen. Vanwaar die drang om nu zelf de baas te worden?

“Ambitie zeker? (lacht) Ik denk niet dat het iets anders is. Op een gegeven moment wil je zelf kunnen beslissen. In mijn vorige functies zag ik dikwijls alle dossiers passeren, maar zonder knopen finaal door te hakken.”

Uw voorstel om leerkrachten te laten specialiseren veroorzaakte een kleine mediarel begin september. Hetzelfde gold toen u de nieuwe CAO voor onderwijs torpedeerde. Daarna bent u stiller geworden. Was dat bewust?

“Neen. Van dat eerste wist ik dat het veel reactie zou teweegbrengen. Ik ben er overigens van overtuigd dat het idee zal terugkeren. Na de kerstvakantie is het lerarentekort terug daar.”

Ondanks de maatregelen die de minister aankondigde zoals een verhoogde anciënniteit voor zij-instromers?

“De minister heeft eigenlijk enkel een lijst opgesteld van maatregelen die hij kan nemen. Maar ze zijn nog niet in werking getreden. Hopelijk komen ze snel, want ze zullen iets doen. Al denk ik niet dat het voldoende zal zijn. Zeker de tien jaar anciënniteit die zij-instromers voor knelpuntvakken kunnen meenemen. Dat is niet zo veel.”

Koen Pelleriaux. Beeld Wouter Maeckelberghe

Vrij vertaald: ook na de kerstvakantie zullen directeurs moeilijk personeel vinden?

“Natuurlijk. Die mensen moeten nu improviseren. Er gaan dus nog extra maatregelen genomen moeten worden. Neem nu de masters: enkel in de derde graad van het secundair onderwijs worden mensen met een masterdiploma aangenomen. Eigenlijk sluit je een loopbaan in het onderwijs op die manier af voor masters van de kleuterschool tot en met het vierde secundair. Dat is niet houdbaar. Zulke aanpassingen zijn inderdaad dermate groot dat ze eigenlijk in een regeerakkoord zouden moeten staan.”

Moeten directeurs dan nog wachten tot 2024 voor een oplossing?

“Of er is een akkoord nodig in de regering om ze nog in deze legislatuur te laten passeren. (zwijgt) Dat is meer hoop dan verwachting. Het zou veel beter zijn, maar de geschiedenis leert dat het heel moeilijk is zulke grote aanpassingen te doen als ze niet in het regeerakkoord staan. Neem nu de Vlaamse toetsen: die staan daar duidelijk in omschreven. Die zullen er wel komen.”

Wat vindt u van die toetsen?

“Ik ben daar niet tegen. Ik denk echt dat er in het Vlaams onderwijs, vergeleken met andere onderwijssystemen, weinig centrale toetsing of sturing is. De enige kwaliteitscontrole die de overheid nu heeft, zijn de 150 inspecteurs voor 4.000 scholen. Dat is zeer beperkt. Voor de rest heeft de overheid eigenlijk geen opvolging of statistieken.

“Ook het curriculum wordt niet strak vastgelegd door de overheid. Ja, de eindtermen zijn uitgebreid. Maar die moeten de netten en koepels nog altijd vertalen in een echt leerplan en concrete lessen voor leerlingen. Daar zit nog een grote afstand tussen. Het curriculum wordt dus nog in grote mate bepaald door de onderwijsverstrekkers zelf. In die zin vind ik het niet raar om een kleine correctie te doen naar iets meer outputcontrole.”

Dat is wel opvallend: u zegt een deel van uw eigen vrijheid op te willen geven?

“Dat is waar. (zucht) Maar je moet toch ook nadenken over het grotere plaatje? Als je een positie inneemt in het veld, doe je dat toch in het belang van het hele systeem, niet enkel je eigen positie?”

De vraag is: gaan we ons met dat soort inhoudelijke discussies kunnen bezighouden of zal corona daarvoor een te grote stoorzender zijn in scholen?

“Ik vrees dat laatste. Volgens de huidige modellen zal er eind januari terug een golf komen. Wellicht zal dat niet de laatste zijn. Dus moeten we naar een systeem waarbij we daar meer rekening mee gaan houden. Hoe? Ik denk voor een stuk wel dat we de andere beschermingsmaatregelen naast vaccinatie meer moeten uitputten, zoals CO 2 -meters of luchtreinigers, waar nu een proefproject rond loopt. Anderzijds denk ik dat we rekening gaan moeten houden met afstandsonderwijs. We hebben nu een basis waarop we kunnen bouwen. Al zal dat nog veel uitgebreider moeten.”

Een van uw voorgangers bij het GO! en als kabinetschef van Frank Vandenbroucke, Dirk Van Damme, benadrukt met de regelmaat van de klok hoe hard het Vlaamse onderwijs daarin achterloopt. Wij zijn nochtans een hoogtechnologische regio, hoe komt dat dan?

“Omdat onderwijs vrij traditioneel is in Vlaanderen. Dat is het altijd geweest. Voor een stuk moeten we daaruit weg raken. Maar telkens iemand dat voorstelt, ontstaat er verwarring. De bedoeling van moderniseren is niet om experimenteel onderwijs te krijgen. Het is niet omdat je een stuk van het onderwijs digitaliseert dat je in een zelf-ontdekkend leren voor leerlingen terechtkomt. Wij staan dan wel voor gepersonaliseerd samen leren, dat is niet hetzelfde als individueel of zelfontdekkend leren. We moeten dat duidelijk zeggen: dat willen we niet doen, we willen het onderwijs gewoon digitaliseren. Eigenlijk zoals andere landen dat al lang gedaan hebben.”