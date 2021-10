Topman Comité I wijst op extreemrechtse infiltratie bij zoektocht naar Jürgen Conings

Lipszyc doet de uitspraken in een interview in het Franstalige magazine Wilfried. Hij houdt er rekening mee dat Conings een marionet was “van verschillende militairen”: “het instrument van een antidemocratische, anti-Belgische ideologie”.

Hij heeft er naar eigen zeggen een ongemakkelijk gevoel bij. “Waren er binnen de staatsstructuur geen mensen die er belang bij hadden dat hij nooit gevonden werd?”

Er zijn eerder al vragen gesteld bij het optreden van de militaire inlichtingendienst ADIV. Het hoofd van die dienst bleek niet op de hoogte dat een van zijn militairen op de OCAD-lijst stond en moest opstappen. Dat is niettemin van een andere orde dan het kwaad opzet waarover Lipszyc het over heeft.

Hij wijst erop dat dergelijke infiltratie van extreemrechts eerder al gebeurd is met de veroordeelde ex-militair Tomas Boutens en dat verschillende van diens kompanen opnieuw in dienst zijn. Het is bekend dat een van hen in contact stond met Jürgen Conings in de kazerne. ADIV wil niet reageren.