Tomorrowland wil in 2022 drie festivalweekends organiseren

Waarom wil Tomorrowland drie festivalweekends?

In de zomers van 2020 en 2021 kon Tomorrowland niet doorgaan door de ondertussen welbekende reden. Dat zorgde voor een financiële klap van maar liefst 25 miljoen euro. Om uit de schulden te raken, wil de organisatie nu een extra festivalweekend inlassen. Naast de reeds bevestigde weekends van 22 tot 24 juli en van 29 tot 31 juli hoopt de organisatie dat er ook een festivalweekend kan plaatsvinden van 15 tot 17 juli.

Om dit te realiseren, gaat de groep achter het festival een aanvraag indienen bij de gemeenten Boom en Rumst en de provincie Antwerpen. In het verzoek laat TML weten dat het een extra weekend wil uit economische noodzaak en ter compensatie van alle annuleringen. De aanvraag wordt de komende weken onderzocht en de definitieve beslissing zal in overleg met de buurtbewoners gebeuren.

Zullen er voortaan jaarlijks drie Tomorrowland-weekends zijn?

“Of we sowieso al niet van plan waren om drie weekends te organiseren, ook vóór corona? Helemaal niet”, verduidelijkt Tomorrowland-woordvoerder Debby Wilmsen. “Het is echt om de financiële kater op te vangen dat we dit móeten doen. Vergeet niet dat we al zes festivalweekends hebben moeten missen, vier in België en nóg eens twee in Frankrijk met Tomorrowland Winter. Daarnaast zijn we dit ook verschuldigd aan onze festivalgangers, we krijgen enorm veel vragen over de tickets en de wachtlijsten blijven aandikken.”

Zijn deze plannen ook realistisch?

De burgemeesters van Boom en Rumst zijn voorlopig nog niet bereikbaar voor commentaar. Provinciaal gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor de provinciale recreatie- en groendomeinen en dus ook De Schorre in Boom, benadrukt de goede samenwerking met het festival. “Een samenwerking die we naar waarde schatte en willen bestendigen richting de toekomst. Daarom zijn we de aanvraag van Tomorrowland om drie weekends te organiseren in 2022, genegen.”

Voor de wijkraad die naast het festival woont, is een derde weekend geen optie: “Twee weekends zou ook maar ‘eenmalig’ zijn, we willen die poort gesloten houden”, luidt het.