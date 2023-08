Tomorrowland boekte in 2022 recordomzet én -winst dankzij extra weekend

Terwijl de organisatie in 2020 en 2021 de financiële cijfers zoveel mogelijk onder de mat wilde vegen, pakte Tomorrowland in een persbericht zelf uit met het financiële rapport van vorig jaar. En dat mag ook gezien worden: nog nooit kwam er zoveel geld in het laatje en nog nooit was de winst zo groot. Van 164,2 miljoen euro omzet bleef er na aftrek van alle kosten 24 miljoen euro winst over. Daarmee werd het opgeteld verlies van de coronajaren – 13,6 miljoen euro – ruimschoots goedgemaakt. Maar zelfs voor corona werd er nooit meer dan vijf miljoen euro nettowinst geboekt.

Het geeft aan hoe belangrijk dat derde festivalweekend in 2022 was. Het mag dan ook niet verbazen dat eigenaars Manu en Michiel Beers graag elk jaar zo’n derde weekend in Boom aan de kalender zouden willen toevoegen. Doordat ze met dezelfde faciliteiten kunnen opschalen van 400.000 naar 600.000 bezoekers wordt er een hefboom gezet op de winst, waardoor de marges veel groter worden. Qua belangstelling zou dat geen probleem zijn – de tickets vliegen elk jaar de deur uit –, maar de bewoners zien dit niet zitten. Daardoor zal 2022 vermoedelijk een uitzondering blijven.

Lees ook Waarom Tomorrowland met 100 miljoen euro omzet toch geen gigantische winsten boekt

Nochtans gooit Tomorrowland wel alles in de strijd om de toegevoegde waarde van het festival te benadrukken. “De drie weekends zorgden voor een toename van de Vlaamse output of economische activiteit met 320 miljoen euro, wat een werkgelegenheid van 2.138 fulltime jobs vertegenwoordigt”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “Voor de organisatie werden er allerhande aankopen van goederen en diensten bij meer dan 1.150 Vlaamse leveranciers gedaan.” Ook de hotelsector kreeg volgens de organisatie een flinke boost. Iets wat donderdag overigens bevestigd werd door de Brusselse hotelfederatie, waar ze de voorbije weken naar eigen zeggen zeker 60.000 hotelovernachtingen uitsluitend aan Tomorrowland danken.

Eén miljoen tickets verkocht in 2023

2023 kondigt zich ook rooskleurig aan. “In totaal zal het bedrijf dit jaar kunnen afklokken op één miljoen verkochte tickets”, zegt de organisatie bij Het Laatste Nieuws. Naast Tomorrowland waren er eerder dit jaar al het Core Festival in Brussel en Tulum (Mexico) en Tomorrowland Winter op de Franse Alpe d’Huez. Maar vooral is er in oktober – na twee eerdere edities in 2015 en 2016 – de comeback van Tomorrowland Brasil in de stad Itu nabij São Paulo. “Daarvoor zijn alle 180.000 beschikbare kaartjes in minder dan drie uur uitverkocht”, zegt Wilmsen.

De omzet zal daardoor vermoedelijk wel op niveau gehouden worden, maar dat betekent niet automatisch meer winst. Drie festivalweekends organiseren op hetzelfde terrein is nu eenmaal goedkoper dan bijkomende festivals op totaal andere locaties. In ieder geval heeft Tomorrowland – mede dankzij het lokale bestuur – een stresstest doorstaan en kan het weer tegen een stootje.