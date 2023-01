‘Tom Waes die komt zeggen dat hij ‘Roomies’ graag gezien heeft: dat doet wel iets’: zij wonnen op Kastaars én Ensors

Het kon niet op voor televisiemakers Kato De Boeck (28) en Flo Van Deuren (28) dit weekend. Zaterdag mocht De Boeck op de Kastaars de juryprijs voor hun televisiereeks Roomies in ontvangst nemen. Luttele uren later werd ze samen met haar partner in crime op de Ensors tot ‘Belofte van het jaar’ uitgeroepen. ‘Ik denk dat ik nu een week moet ontprikkelen.’

Wat een weekend. Kunnen jullie het al een beetje geloven?

“Ook al moesten we de Ensor deze ochtend vroeg ophalen in Oostende en heb ik dus maar vier uur geslapen: het is inderdaad een heel fijn weekend. (lacht) Zaterdag waren we vooral heel verrast door de prijs op de Kastaars. Flo Van Deuren, mijn beste vriendin en partner in crime met wie ik de reeks heb gemaakt, was er zelfs niet. We wisten niet dat we kans maakten op de juryprijs: daar waren geen genomineerden voor bekend gemaakt.

“Toen de jury de winnaar voor de juryprijs aan het beschrijven was, zei ik nog tegen Ahlaam (Teghadouini, een van de twee hoofdpersonages uit de reeks, PG.) dat het erg op een beschrijving van Roomies leek. Toen de titel van onze reeks op het scherm verscheen en wij in beeld kwamen, hebben we blijkbaar eerst tien seconden niet gereageerd. Ik was compleet verstijfd. Mensen zeggen wel vaker dat winst onverwacht was: dat was bij ons zéker het geval.”

Hoe reageerde Flo Van Deuren?

“Naar verluidt heeft ze haar gsm weggegooid omdat ze zo kwaad was op zichzelf dat ze er niet was (lacht). Ze zegt dat ze nadien heel hard is beginnen wenen van ontroering. Ze besefte wat voor goede reclame voor Roomies die prijs is.”

Wat betekent die juryprijs verder nog voor de reeks?

“Veel. We hopen dat dit nog een ander soort kijkers kan lokken. Roomies stond niet op zondagavond geprogrammeerd, dus veel mensen moeten de reeks echt gaan ontdekken. Omdat het gaat over twee jongere vrouwen, dachten veel oudere kijkers misschien dat zij het doelpubliek van de reeks niet waren. Door dat soort vooroordelen verloren we mogelijk wel kijkers waar we eigenlijk wel op gemikt hadden – pakweg de generatie van mijn vader en zijn vrienden. Terwijl de reeks ook over de dynamiek tussen ouders en hun kinderen gaat. Plus het feit dat de hoofdpersonages lesbisch zijn: dat doet veel mensen denken dat de reeks enkel daarover gaat. Maar wij hebben gewoon een heel universeel verhaal verteld, met lesbische personages.

“Als maker is een juryprijs krijgen natuurlijk ook echt fijn. Dat geeft het gevoel dat je erkend wordt.”

Hoe was het eigenlijk op de eerste editie van de Kastaars?

“Om heel eerlijk te zijn: dat is niet mijn favoriete plek. Ik verkies een gewone avond op café boven zo’n grote show. Ik denk dat ik dan ook een week lang zal moeten ontprikkelen. (lacht)

“Maar het is fijn om te genieten van zo’n moment waarop je in de bloemetjes wordt gezet. Er lopen op zo’n avond veel mensen rond die zelf televisie maken en er iets van kennen. Als zij erkennen wat wij gemaakt hebben, doet dat deugd. Tom Waes die komt zeggen dat hij Roomies graag gezien heeft: dat doet wel iets.”

De Kastaars zijn de opvolgers van de Vlaamse Televisiesterren. Heeft Vlaanderen nood aan een avond om de televisiewereld in de bloemetjes te zetten?

“Het is dubbel. Door een categorie als ‘Mediamoment van het jaar’ vraag ik me wel af waar we mee bezig zijn. Wij zaten daarnaast in dezelfde categorie als de YouTube-reeks van Average Rob en Behind the mask, een online ma­king-of van The masked singer. Ik vind Average Rob een terechte winnaar, daar niet van. Maar wij maakten een fictiereeks. Dat is toch een beetje appelen met peren vergelijken.

“Ik wil niet mopperen hoor: als mensen met zoveel ervaring de moeite nemen om onze reeks te bekijken én ons daar mooie dingen over komen zeggen, betekent dat veel. Maar dat hadden ze voor mijn part dus ook in een gezellig cafeetje met een koffie mogen doen. (lacht)”