Tom Van Grieken pleit op familiedag voor Vlaams energiebedrijf dat moderne kerncentrale bouwt

Van Grieken herinnerde eraan dat Vlaams Belang al maanden actievoert voor betaalbare energie met voorstellen om het btw-tarief op gas en elektriciteit permanent te verlagen, een tijdelijke vaste prijs aan de pomp, een basispakket energie aan nultarief, en de taksen en heffingen uit de factuur zodat mensen enkel de effectieve kost van energie en distributie moeten betalen.

Ondervoorzitter Chris Janssens zei dan weer dat Vlaams Belang al jaren geleden het voorstel lanceerde om een Vlaams energiebedrijf op te richten om in de eigen energieproductie te voorzien.

Oorlog in Oekraïne

Van Grieken haalde in zijn toespraak ook zwaar uit naar de Vivaldi-regering en had in dat verband ook een oplossing voor de oorlog in Oekraïne: premier Alexander De Croo en energieminister Tinne Van der Straeten naar Moskou sturen als adviseurs.

“Als Poetin minutieus uitvoert wat Alexander en Tinne hem aanraden, dan heeft hij binnen de kortste keren een begrotingstekort groter dan het Rode Plein en een schuldenberg groter dan het Oeralgebergte. Hij zal zich niet alleen moeten terugtrekken uit Oekraïne, hij zal allicht ook een stuk Rusland moeten wegschenken, de roebel vervangen door de euro en het Oekraïens moeten invoeren als officiële taal in Moskou en Sint-Petersburg.”

Beeld BELGA

Verkiezingen van 2024

De Vlaams Belangvoorzitter blikte ook vooruit op de verkiezingen van 2024. Volgens Van Grieken is er “een nationalistische renaissance aan de gang in gans Europa”, met het goede resultaat van Marine Le Pen bij de Franse presidentsverkiezingen, de recente overwinning van Zweedse Democraten en de verwachte zege van extreemrechts in Italië zondag. Er is dus ook hoop voor Vlaams Belang, klonk het.

Maar de tegenstanders - “de media, het rotte politieke systeem, de vakbonden, het gerecht” - zullen het het Vlaams Belang niet gemakkelijk maken, waarschuwde hij. Het Vlaams Belang heeft volgens Van Grieken echter niet alleen de waarheid aan zijn kant, maar ook een sterkere drijfveer dan de andere partijen: “Zij strijden voor zichzelf. Zij strijden voor de postjes . Het korte gewin. Wij strijden voor ons volk. Voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij doen niet aan politiek om de volgende verkiezingen te winnen. Wij doen aan politiek om onze maatschappij te veranderen.”

Migratie- en asielbeleid

Van Grieken en Janssens waren ook scherp voor het migratie- en asielbeleid van Vivaldi. “Crisis of niet, CD&V, Groen, Open VLD en Vooruit zetten ons land verder in de verf als immigratieland. Als de huidige tendens aanhoudt, zullen we dit jaar afklokken op een recordaantal van maar liefst 35.000 asielzoekers. Gelukzoekers die van onze regering gratis kost en inwoon krijgen en daarna nog eens een uitkering. Terwijl immigranten in de watten worden gelegd, heeft één op de drie Vlamingen maandelijks niet genoeg geld om alle kosten te betalen”, verwoordde de fractieleider in het Vlaams Parlement het.