Tom Lanoye (65) krijgt verjaardagsfeestje in Sint-Niklaas: ‘Na de mis van 11 uur de échte hoogmis’

Verjaren? Het mag, nee, het moét met enige grandeur gepaard gaan, vindt Tom Lanoye. En dus werden voor zijn 65ste verjaardag de grote middelen bovengehaald in zijn geboortestad Sint-Niklaas.

Toen Tom Lanoye de kaap van de 50 rondde, werd dat uitbundig gevierd in de tiende bal van het Atomium. Op zijn 60ste tufte de vulkanische opdonder van het Antwerpse stadhuis naar de Bourla in een open koningsblauwe Triumph. En gisteren, voor zijn 65ste jaarring, zette zijn geboortestad Sint-Niklaas de puntjes op de i, met een twee uur durend spektakel in de Stadsschouwburg én veel trommels en blaaspartijen.

“Het gaat steeds crescendo”, stelde een glunderende Lanoye vast. “Waar eindigt dit?” “Op ons 80ste rijden wij elkaar met een rolstoel het podium op”, milderde long time spitsbroeder Herman Brusselmans de atmosfeer.

Een dolle dag voor Lanoye, de Kleinste onder Onze Literaire Grootheden - 1 meter 65 om precies te zijn – en door radioman en podcastmaker Vincent Byloo voor de gelegenheid getorpedeerd tot “de Shakespeare van Sint-Niklaas”.

Muitende soldaat

Zondagmorgenvroeg werd de onvermoeibare auteur vergast op menselijke piramides van de seniorenturnkring Kracht en Geduld én de inhuldiging van een gedicht aan de Cipierage (“De stad waar mijn vader slager was/werd genaamd naar Vadertje Klaas”), waar Lanoye ooit de bibliotheek leeg las.

Waarna hij met Harmonie De Toekomst in gezwinde tred – als een muitende soldaat met zijn troepenmacht - naar de Stadsschouwburg beende. Op de tonen van Abba’s ‘Dancing Queen’ walste Lanoye de zaal binnen voor de live Radio 1-uitzending. “Net na de mis van elf uur, nu de échte hoogmis”, grapte Lanoye. Een bijzondere plek vol emotie, die Stadsschouwburg, want zijn in Sprakeloos zo pakkend vereeuwigde moeder trad er nog op.

“Praat ik gewoon de tijd vol? Dat wordt dan een tweet van twee uur”, polste Lanoye, residerend op zijn bescheiden witte troon. Nee, Byloo hield het feestbeest wijselijk aan de teugel en liet genoegzaam een aantal gasten en thema’s paraderen, plus geluidsfragmenten uit zijn Viva Lanoye-podcast.

In zijn karakteristiek lijzig gedebiteerde serenade “aan de tweede beste schrijver van Vlaanderen” en “hun vriendschap van staal” haalde de gekortwiekte Oppergod Herman Brusselmans herinneringen op aan hun eerste kennismaking in “gaybar de Bruine Streep in Lovendegem” en nodigde hij Tom vervolgens uit te “schijten” op het podium. “Is er iets grappigers dan de tweede beste schrijver van Vlaanderen zijn broek naar beneden te zien zakken en ferme drollen te deponeren in het hart van Sint-Niklaas?” Nou.

Ann Christy

Met ‘soulsister’ Els Dottermans ging het verbale steekspel onverminderd verder. Dottermans, die met Daan het podium deelde en het muzikaal deed spetteren met een liefdesliedremake van Ann Christy (‘Hey Tom, man van mijn dromen’), bekende dat de samenwerking destijds bij toneelstuk Ten Oorlog geen gezondheidswandeling was. Dat zat diep. Want algauw zaten Tom en Els wéér hanig te kissebissen. Dottermans herinnerde zich haar woedende, gevleugelde woorden: “Tom, speelt uwen brol zelf!” Vergeten en vergeven? Nu smeekte Dottermans: “Tom, wanneer schrijf je nog eens een toneelstuk voor mij?”

Sprakeloos werd Lanoye zelden. Tenzij toen ex-klastitularis Stefaan Van der Kelen opdook als verrassingsgast en monkelend vertelde hoe hij de broeierige romance tussen Tom en klasgenoot Z. beleefde. En hoe het katholieke college reageerde op Kartonnen dozen, intussen goed voor 250.000 verkochte exemplaren. Of toen acteur Tijmen Goovaerts elegant voorlas uit de everseller.

“Blijft verontwaardiging nog altijd je motor?”, wou Byloo nog weten. “Tuurlijk wel, zeker als het over politiek gaat, die arena van menselijke listen, lusten en lasten, waarover ik nog altijd graag mag ‘keffen’.”

Maar, waarschuwde Lanoye ook, “laten we zorgen dat we nog goede politici overhouden. Zodat we niet alleen aan de degoutanten overgeleverd zijn, omdat de anderen zijn vertrokken.”

Zo werd het toch nog even bittere ernst op deze middag vol lachsalvo’s, trompetgeschal, muzikale aubades en verbale pingpong.