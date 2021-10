Tolerantiemarges afgeschaft op eerste zeven autosnelwegen: hier wordt u voortaan meteen en altijd geflitst

Vanaf vandaag verdwijnen de tolerantiemarges van de eerste zeven flitspalen en trajectcontroles op de autosnelwegen. Ook wordt er voortaan continu gecontroleerd, dag en nacht. Het gaat om twee locaties in Vlaanderen en vijf in Wallonië, waar er tot vijf keer meer boetes kunnen worden verwacht.

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kondigde vorige maandeen koerswijziging op het vlak van het bestraffen van snelheidsovertredingen aan. Bedoeling is dat elke snelheidsovertreding die wordt vastgesteld, in de toekomst ook effectief wordt bestraft.

Gedaan dus met tolerantiemarges bovenop de technische marge, en het uitschakelen van flitspalen en trajectcontroles omdat er niet genoeg mankracht is om alle boetes te verwerken. Op het grondgebied van de Waalse parketten wordt er nu bijvoorbeeld vaak pas geflitst vanaf een effectieve snelheid van 141 kilometer per uur, in Vlaanderen worden flitspalen dan weer vaker tijdelijk uitgeschakeld, bijvoorbeeld om de week.

Proefproject

Vandaag stelt Van Quickenborne zeven proeflocaties voor, waar u voortaan continu gecontroleerd zal worden, en dat zonder tolerantiemarge. De technische marge die eventuele afwijkingen van de flitstoestellen opvangt, blijft voor alle duidelijkheid wel behouden: boven de 100 kilometer per uur bedraagt die 6 procent van de toegelaten snelheid. Concreet zal er nog altijd pas geflitst worden vanaf een effectieve snelheid van 129 kilometer per uur.

“In de strijd tegen verkeersdoden is het belangrijk dat we de pakkans verhogen”, zegt Van Quickenborne. Er wordt daarom momenteel gewerkt aan een nationaal verkeersparket dat het werk van de gewone parketten moet verlichten. “Tachtig procent van de verkeersboetes zijn onmiddellijke inningen. Dit zijn veelal eenvoudige dossiers, maar nemen wel heel wat tijd in beslag. Door de administratieve afhandeling van verkeersboetes te centraliseren, komt er bij de politieparketten capaciteit vrij en kunnen zij focussen op de zwaardere overtredingen.”

Het proefproject nu moet meten of de politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken indien er geen tolerantiemarges of quote worden toegepast.

Tot vijf keer meer boetes

In het Waals-Brabantse Nijvel werd al een eerste meting georganiseerd, weliswaar nog zonder boetes. Op basis van een monitoring die werd uitgevoerd tussen 1 en 30 september op de A54 werden 483 bestuurders geflitst die 141 kilometer per uur of meer reden.

Het aantal bestuurders die 129 kilometer per uur of meer reden lag op maar liefst 2.822. Zonder de bijkomende tolerantiemarges werden er op een maand tijd dus meer dan vijf keer zoveel hardrijders geflitst.

Dit zijn de twee Vlaamse en vijf Waalse locaties • E19 Craeybeckxtunnel richting Brussel • E314 Lummen-Halen in de richting van Leuven • E42 Fleurus - Jemeppe-s-Sambre in de richting van Namen • A7/E19 Seneffe - La Louvière in de richting van Bergen • A16/E42 Bernissart - Péruwelz in de richting van Doornik • A54/E420 Charleroi - Pont-à-Celles in de richting van Nijvel • A4-E411 Assesse - La Bruyère in de richting van Brussel

Extra trajectcontroles

Daarnaast zetten politie en justitie ook volop in op het activeren van trajectcontroles, zegt Van Quickenborne nog. “Momenteel zijn er 72 actieve trajectcontroles verbonden met de gewestelijke verwerkingscentra van de politie. De volgende maanden worden nog 36 trajectcontroles geactiveerd waarvan 12 in Wallonië en 24 in Vlaanderen.”

“Justitie en politie willen de verkeersveiligheid in ons land verbeteren. Het aantal verkeersdoden is een cruciale indicator voor de verkeersveiligheid. In 2019 steeg dat cijfer opnieuw tot 644 doden. In 2020 vielen er 499 doden te betreuren, een daling die te wijten is aan de coronacrisis. Maar met 44 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt de verkeersmortaliteit in België hoger dan het Europese gemiddelde. We doen het slechter dan onze buurlanden Nederland (31), Duitsland (33) en Frankrijk (39).”