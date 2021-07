Toestand ‘Better Call Saul’-acteur Bob Odenkirk is ‘stabiel’ na spoedopname

“Bob en zijn familie willen via deze weg alle fantastische artsen en verzorgers enorm bedanken voor hun inzet en toewijding, evenals zijn collega’s die bij hem bleven. Ook is de familie dankbaar voor alle berichten die ze hebben gekregen na het ongeval, het medeleven dat iedereen toont is overweldigend. Voor nu vragen ze om privacy zodat Bob aan zijn herstel kan werken,” aldus de woordvoerder.

Nick Odenkirk, de 22-jarige zoon van de acteur, liet via zijn Instagram Stories weten ‘dat alles goed komt’.

Odenkirk werd dinsdag met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden op de set van serie Better Call Saul, een spinoff van Breaking Bad, waar hij werkte aan de opnames van het zesde en laatste seizoen.

Breaking Bad

Odenkirk speelde in Breaking Bad de rol van Saul Goodman, de advocaat van hoofdrolspeler Walter White, de leerkracht chemie die drugbaron wordt. In de prequel kruipt Odenkirk in de huid van Jimmy McGill, vooraleer die evolueert naar de Saul Goodman die we in Breaking Bad te zien kregen.

Bob Odenkirk werd voor zijn rol als McGill al meermaals genomineerd voor zowel een Emmy als een Golden Globe. Hij was recent ook bij ons nog in de zalen te zien in de actiefilm Nobody.