Toeristen maken selfies met kapotte Russische tank in Warschau: ‘Het Oekraïense leger verdedigt ook Polen’

Tussen de kapotte rupsbanden van de Russische tank zit nog modder en gras: vers van het slagveld. Sinds een week prijkt dit door het Oekraïense leger onschadelijk gemaakte vehikel op het Kasteelplein in het centrum van Warschau. Behalve de tank staan er ook een houwitser en enkele Russische projectielen. Het is de bedoeling dat het kapotte militaire materieel een rondtocht door Polen en andere landen in Europa maakt. De Poolse hoofdstad is de eerste stop. Toeristen lopen nieuwsgierig langs de vernietigde tank, die ruw afsteekt tussen de vrolijk gekleurde panden van het oude stadscentrum.

“De tentoonstelling laat zien dat de Russen verslagen kunnen worden”, zei Michal Dworczyk, stafchef van de Poolse premier, bij de opening. De Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maliar, voegde toe dat al 1.500 van zulke tanks (de T-72 om precies te zijn) zijn vernietigd. “Het is de bedoeling dat Russische tanks enkel als museumstukken via ons territorium Europa binnenkomen”, valt te lezen op de borden die bezoekers in het Oekraïens, Pools en Engels van enige context voorzien. Zonder het Oekraïense leger, is de niet al te impliciete boodschap, stond deze tank met soldaten en al op dit plein. “Het Oekraïense leger verdedigt, terwijl het zijn land verdedigt, ook Polen”, aldus Dworczyk.

Symbolische plek

De titel van de tentoonstelling is de Poolse lijfspreuk ‘Voor onze en jullie vrijheid’. Deze gaat terug tot de negentiende eeuw en stak elke keer als Polen voor zijn vrijheid moest vechten de kop op. Dit was afgelopen twee eeuwen eerder regel dan uitzondering. De tank staat dan ook op een symbolische plek. De gebouwen eromheen zien er misschien eeuwenoud uit, maar ze stammen van na de oorlog. Aan deze kant van de rivier werd 85 procent van de stad door de nazi’s vernietigd.

Niet heel anders dan de vernietiging die we nu in Oekraïne zien, aldus Dworczyk. Het is niet de eerste keer dat de Poolse historische ervaring doorklinkt in de steun voor Oekraïne. Andersom koos Oekraïne juist Warschau als eerste locatie voor de tentoonstelling vanwege de vele hulp die ze uit Polen heeft ontvangen.

De boodschap is: vergeet ons niet

Deze week gaan de tankwrakken op reis. De tentoonstelling in Warschau duurt tot 6 juli, zegt een woordvoerder van de kanselarij. Welke route ze daarna zullen afleggen, is nog niet duidelijk. “Het is werk in uitvoering.” Mogelijk is Wroclaw, in het westen van Polen, de eerstvolgende bestemming. Het Oekraïense ministerie van Defensie koestert de ambitie om de roestende voertuigen ook naar andere Europese steden te sturen: Berlijn, Praag, Parijs, Lissabon.

Naast propaganda voor de Oekraïense militaire successen heeft de gesloopte tank namelijk nog een boodschap: vergeet ons niet. Het Oekraïense leger levert elke dag strijd tegen de Russische invasiemacht en betaalt daarvoor met mensenlevens en materieel. Na ruim vier maanden oorlog is men bang dat de aandacht verslapt. “Onze soldaten, alsook onze burgers, sterven. Oekraïne heeft meer zware wapens nodig”, staat op een van de borden. Een toerist neemt een selfie met de tank en loopt met een tevreden blik de stad in.