Toeristen in zuiden van Turkije geëvacueerd wegens bosbranden: politie vermoedt brandstichting

Door temperaturen tegen de 40 graden en de strakke wind kwam het vuur dicht bij de hotels. De evacuaties gebeurden op sommige plaatsen met bootjes, zo is te zien op sociale media. Ook tientallen dorpen in de provincie Antalya werden geëvacueerd.

In totaal kwamen al vier mensen om bij de branden, onder wie een bejaarde bewoner die zijn huis niet tijdig uit raakte. Zo’n 180 mensen raakten gewond.

Harde wind

Corendon zegt dat de regio van de stad Manavgat, ongeveer zestig kilometer ten oosten van Antalya, het zwaarst getroffen is door de bosbranden. De touroperator zegt ook dat er volgens de Turkse autoriteiten geen gevaar is voor de hotels aan de kust. “Vanwege de harde wind ondervinden sommige hotels wel wat overlast door rook en as. Momenteel verblijven 874 van onze Belgische gasten in het gebied en 854 Nederlandse”, zegt woordvoerster Audrey Denkelaar. Ze zegt ook dat geen van de gasten al geëvacueerd is moeten worden.

Corendon voegt eraan toe dat het in Turkije over een grote organisatie beschikt, met een uitgebreid team. “Zij staan voortdurend in contact met de lokale autoriteiten, de hotels en onze gasten. Als gasten aangeven liever naar een ander hotel te willen verhuizen, dan proberen we daar zo veel mogelijk aan tegemoet te komen.”

Oorzaak

De oorzaak van de branden is nog onbekend. De politie vermoedt dat er bij branden die uitbraken in de toeristische plaats Antalya sprake is van brandstichting. Dit omdat de branden op vier plaatsen tegelijkertijd uitbraken. Het vuur laaide donderdag op in een gebied met weinig inwoners, maar verspreidde zich gedurende de dag naar plekken met veel hotels en vakantieresorts.

Volgens de Turkse overheid gaat het om de zwaarste branden in jaren. Vierduizend brandweerlieden krijgen onder meer hulp van drie Russische blusvoertuigen. Griekenland en Azerbeidzjan staan ook klaar om hulp te bieden.

Toeristen in het zuiden van Turkije geëvacueerd wegens bosbranden. Beeld AFP

