‘Toen Kevin Janssens in mijn auto stapte, zei hij: ‘Ik háát interviews.’ Fuck’

Na zes seizoenen weten de gasten van Het huis perfect waar ze aan toe zijn als ze over de deurmat stappen: 24 uur in een kast van een villa met Eric Goens, die elke vezel van hun bestaan onder de loep neemt.

Welke gast viel dit keer het moeilijkst te strikken?

“Naar Marco Borsato heb ik toch een paar jaar moeten hengelen.”

In Het huis toonde je hem een video van zijn allereerste optreden tijdens zijn legerdienst in Duitsland.

“Hij viel net niet van zijn barkruk toen hij dat zag. Die filmpjes dank ik aan het talent van mijn researcher Kim. Zij kan verborgen parels opdiepen die niemand anders weet te vinden. In de tv-archieven moet je het niet gaan zoeken: die zijn al lang leeggeplunderd. Maar er zal altijd wel een tante of een oud-leraar zijn die ergens in een kast nog VHS-cassettes heeft liggen. Ook van Kevin Janssens hebben we zo’n homemovie kunnen vinden, uit de tijd dat hij nog in een videotheek woonde. Hij had dat filmpje zelf nog nooit gezien.”

Doorgaans is hij niet erg happig om in interviews zijn ziel bloot te leggen.

“Toen hij in mijn auto stapte, zei hij: ‘Ik háát interviews.’ Fuck, dacht ik. Maar het is een onwaarschijnlijk mooie aflevering geworden. Ik heb mijn beeld van de stoere macho serieus moeten bijstellen. Hij heeft zelfs over zijn biologische vader verteld. Ik kan me, gezien Kevins legendarische terughoudendheid, voorstellen dat niet veel mensen dat verhaal al kennen.

“Dat blijft toch de magie van Het huis: er gebeurt altijd iets, waar kennelijk geen ontsnappen aan is. En dat gaat heus niet gepaard met duimschroeven of flessen wijn. Het heeft te maken met geborgenheid en vertrouwen. Mijn gasten weten: hier krijg ik de ruimte en de tijd om mijn hele verhaal te doen.”

Voelde Wendy Van Wanten zich geborgen genoeg om je te verklappen wie de vader van haar zoon Clément is?

“(fijntjes) Daar ga ik nu eens niets over zeggen, zie. Toen ik haar ging ophalen, hebben we twee dingen afgesproken: Wendy bleef thuis, ik nam alleen Iris Vandenkerckhove mee. En ze kreeg een absoluut verbod om verkleinwoordjes te gebruiken of schunnige opmerkingen te maken. De Wendy van De PinUp Club kennen we intussen wel, maar in Het huis heeft ze me zaken verteld waarvan ik dacht: waarom verneem ik dit nu pas?”

Heb je eigenlijk al ooit geprobeerd royalty in Het huis te krijgen?

“Ja. Eén keer was het bijna rond. Hij verkeerde toen wat buiten de koninklijke familie – je weet wel over wie ik het heb. Ik hoefde zelfs niet meer via het paleis te passeren, om met hem te communiceren. Maar toen kwam het opeens toch weer tot een toenadering met het koningshuis. De volgende keer dat ik hem belde, klonk het: (met Frans accent) ‘Ik wil u vragen de persdienst van het paleis te contacteren.’ Toen wist ik: het is over en uit. Ik zal nooit genoegen nemen met een interview als ik me moet houden aan zeven vooraf goedgekeurde vragen op een steekkaart.”

