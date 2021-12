Bregje Hofstede is journalist en auteur van onder meer De hemel boven Parijs, Drift en Slaap vatten.

Via mijn Brusselse vriendin mag ik logeren in het appartement van haar bovenbuurvrouw die een tijdje weg is. Het is een zonnige zolderetage, ­ingericht met zoveel zorg dat elke willekeurige foto die je er maakt zo op Insta kan. De perfectie maakt me een ­beetje nerveus. Twee weken lang doe ik mijn uiterste best om het netjes te houden, maar op het nippertje ontglipt me bij de afwas een mooi oud kommetje.

Ik struin de Zuidfoor af op zoek naar iets soortgelijks en laat de beoogde opvolger, samen met de scherven, achter met een briefje: dat het me spijt en dat ze van de scherven misschien een kintsugi kan maken. In Japan bestaat er de traditie om barsten te lijmen met goudverf, die ze extra benadrukt, omdat juist de imperfectie de hoogste schoonheid bevat. Het lijkt me iets dat past bij alle boeken met levenswijsheden en Flow-magazines in dit appartement, en toch voel ik me huichelachtig terwijl ik het opschrijf. Hier, cadeautje! Ik heb je kommetje wat mooier voor je gemaakt, het is nu gebarsten, prachtig hè?

Waarschijnlijk zal ze het lezen met hetzelfde gevoel waarmee ik naar mijn vriend luister wanneer hij me probeert te troosten als ik me onzeker voel over alles wat er sinds mijn zwangerschap veranderd is in mijn lichaam. Mijn borsten, die na negen maanden voeden kleiner zijn dan eerst. Mijn buik, waarvan de huid zacht is geworden en een beetje rimpelig, als bij een perzik die zo rijp is dat hij begint te krimpen. En toen ik laatst het haar op mijn slapen liet opscheren ontdekte ik honderden zilveren haren; de ouderdom lag in hinderlaag. “Dat is toch altijd zo, na een bevalling?”, zei de vriendin die ik had gevraagd om te bevestigen dat ik – inderdaad – grijs word.

Ja ja ja, het zijn sporen van iets dat me dierbaar is. Nee, het zou me geen barst moeten kunnen schelen. En toch ben ik er soms verdrietig om, die tuimeling van de algemeen erkende schoonheid van de jeugd in de particuliere, alleen voor mij en hem zichtbare schoonheid van de liefdevolle slijtage, de doorleefde barst.

Mijn gastvrouw laat me weten dat het kommetje dat ik brak, van haar oma was, maar alles is oké, ‘geen zorgen’.

Ik vermoed dat ze de goudverf laat zitten.

En ik?

Ook voor mij geen verf, besluit ik met een zucht in mijn hele lichaam. De zucht waarmee je een ­rugzak overneemt, een last die je voorzag en meent te moeten dragen. Ik probeer de les te leren die ik háár heb gelezen, over de schoonheid van het verval. Wie weet lukt het me voor ik helemaal grijs ben, en word ik zoals die vrouwen die ik soms zie lopen, van dertig, veertig, vijftig, met grijze of witte haren, en van wie een vreemde macht uitgaat. De macht die komt van zeggen: ik speel dit spel volgens mijn eigen regels. De indrukwekkende onberekenbaarheid die dat hen geeft, het zilveren aura.

Andermans grijze haren bezingen is makkelijk. Nu komt de echte klus: de mijne dragen met de fierheid die ik in theorie voor ze zou willen hebben, in de tegenwind van de praktijk, onder het ongemak niet langer te voldoen aan een norm die ik niet wíl en niet goed vind, maar waaraan het gewoon zo comfortabel conformeren is.