‘Toen ben ik afgehaakt’: Ignaas Devisch distantieert zich van ‘communicatiestijl’ Wintermanifest

“Ik zit met een knoop in mijn maag. Dat heeft alles te maken met het Winter­manifest”, schreef Devisch in zijn in zijn column bij De Standaard deze week. De hoogleraar medische filosofie reageert in het stuk op de kritieken op het Wintermanifest en schoof daarvoor ook mee aan tafel bij De Afspraak.

Ter herinnering: het Wintermanifest verscheen vorige week en is een pleidooi, ondertekend door meer dan honderd academici en stemmen uit het middenveld, om bij de corona-aanpak meer te kijken naar een breder perspectief op lange termijn, en niet alleen naar de virologische kant. Het manifest bleef niet onbeantwoord. “Niet bijzonder respectvol”, zei bijvoorbeeld viroloog Marc Van Ranst erover.

Aan tafel met presentator Bart Schols, gerechtspsychiater Lieve Dams en strafpleiter Jef Vermassen gaat de filosoof dieper in op zijn veranderde houding ten opzichte van het pleidooi dat hij ondertekende. Zo zou hij “van in het begin zijn aarzeling gearticuleerd hebben” en zou die twijfel ook tijdens zijn ondertekening nog aanwezig geweest zijn. “Een collectief stuk heeft immers altijd het nadeel dat je jezelf maar in een stukje herkent. Ik wist ook wel dat ik, als een van de bekendere namen, naar voren zou worden geduwd. Ook al heb ik er geen letter van geschreven”, aldus Devisch. Maar de boodschap was op dat moment belangrijk genoeg voor hem om zich over de aarzeling heen te zetten.

Te scherp

Maar nu neemt hij dus afstand van het manifest, en dat heeft volgens Devisch vooral te maken met de manier waarop de boodschap naar buiten is gebracht. “Een aantal passages is anders overgekomen dan ze bedoeld waren. Te scherp. Iemand schreef me bijvoorbeeld dat als zoveel mensen het verkeerd opvatten, het waarschijnlijk verkeerd geschreven is.”

Devisch gaat liever niet in op specifieke personen, maar herinnert zich wel het exacte moment waarop hij zich bedacht: “Ik vind niet dat je, nog voor de Terzake-uitzending, op Twitter al met de voeten vooruit moet gaan over datgene wat tijdens het debat gezegd moet worden. Daar ben ik afgehaakt.” Want, zegt Devisch: “Stijl van spreken zegt iets over wat je zegt, en voor mij houdt het op als je op voorhand al op een ongeorganiseerde manier ruziemaakt. Dat leidt nergens toe, ik hou daar niet van en distantieer me er dan ook van.”

De medisch filosoof distantieert zich ook uitdrukkelijk van de manier waarop het Wintermanifest “viseert waar het niet moet viseren”. “Het viseert leden van de GEMS en dat moet niet. Die mensen hebben zich te pletter gewerkt, dag en nacht, en hebben wel degelijk met mensen gesproken om het bredere perspectief in acht te nemen”, klinkt het.

“Maar ik vond de inhoud wel van belang, en daar blijf ik achter staan”, zegt hij stellig. “Want achter de schermen is er wel degelijk conversatie ontstaan en mensen hebben elkaar gevonden.” Devisch benadrukt het belang van transparantie en zelfreflectie, bij alle betrokken partijen. “Ik had ook zelf mijn stem meer kunnen laten doorwegen, dat is mijn falen geweest.”