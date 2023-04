Toekomst van televisie ligt in handen van influencers: ‘Vloggers hebben niet vaak veel te vertellen, maar Ender heeft dat wel’

In zijn podcast Gossip Guy liet youtuber Ender Scholtens zijn kont signeren door Sam Gooris en verleidde hij Tom Waes om een profiel te maken op TikTok. Intussen hebben ook de klassieke tv-zenders hem opgemerkt. ‘Als VTM en VRT niet op dit soort jonge gezichten springen, stopt het ook voor hen.’

Half januari postte influencer Ender Scholtens een kort filmpje waarin Tom Waes luid op zijn deur staat te bonken. “Ender? Ik heb u al gebeld, ik heb u al gemaild... Mag ik alstublieft meedoen in uw podcast?” Waarop Scholtens kurkdroog antwoordt: “Nee, sorry man. We hebben al genoeg gasten.”

Een grap uiteraard, maar ook een teaser voor de aflevering van Scholtens’ podcast Gossip Guy die een paar dagen later online staat. De presentator van Het verhaal van Vlaanderen laat met zijn leeftijd lachen (“Een livestream van uw haarlijn: Grijzen Waes”), beschildert een vaasje (“Tom Vaes”) en vertelt hoe hij verkleed als politieman werd gearresteerd tijdens de opnames van Trigger Happy. Scholtens smeert hem zelfs een TikTok-profiel aan en daagt hem uit om binnen een halfjaar 80.000 volgers te hebben, evenveel als hij. Het lukt Waes in één dag, Scholtens zit intussen aan 100.000 volgers.

Het interview wordt opgepikt door de krantensites, maar is lang niet de populairste aflevering van Gossip Guy. Episodes met internetpersoonlijkheden zoals Acid en tiktokker Steffi Mercie zijn meer bekeken, maar het zijn de recente afleveringen met traditionele BV’s zoals Waes, Mathieu Terryn en Erik Van Looy die Scholtens persaandacht opleveren.

“De vraag is altijd geweest: wie vinden wij cool?”, zegt William ‘Avondmaal’ Beeckmans, die het logo van Gossip Guy ontwierp en als sidekick naast Scholtens zit. “In het begin waren dat onze vrienden, nu nodigen we wat vaker grote namen uit de tv- en muziekwereld uit. De volgende stap is af en toe een Nederlander uitnodigen, daar staat de internet­cultuur nog veel verder dan bij ons.”

In het begin van zijn onlinecarrière maakte de 23-jarige Scholtens vooral korte vlogs, maar daarin kon hij niet lang genoeg met gasten praten, zei hij in Humo: “Ik had het gevoel dat niemand nog een gesprek van meer dan een uur kon voeren zonder op zijn telefoon te kijken.”

Als Gossip Guy al een talkshow is, kun je het best beschrijven als Jimmy Fallon met een studentenbudget. De toon is vriendschappelijk, de grappen vliegen in het rond en er is plaats voor spelletjes. Sam Gooris zette een handtekening op Enders achterste, Mathieu Terryn kreeg de vraag of zijn haar echt is en Erik Van Looy vulde een onlinetest in om uit te zoeken of hij slimmer was dan een aap.

Het feit dat zijn naam op blender rijmt, is voor Ender genoeg om al zijn gasten smerige brouwsels te laten drinken. Volgens Tom Waes is het wel niet alleen kolder: “Ik vind dat heel veel vloggers niet veel te vertellen hebben, maar Ender net wel. Hij luistert ook goed naar zijn gasten, iets wat te weinig interviewers doen.”

Geen primetime

“Veel mensen proberen iets te zijn op ­sociale media, maar Ender is een van de weinigen die echt wil weten hoe ze werken”, zegt Avondmaal, die ook profielen onderhoudt op TikTok en Twitter. “Als er een nieuw platform opduikt, zal hij een van de eersten zijn om uit te zoeken wat hij er kan uithalen. Zo gelooft hij heilig in de comeback van Snapchat.”

Voor het succes van Gossip Guy werkte Scholtens als reporter bij jongerenplatform TAGMAG. Oprichter Simon Smetryns schakelde hem in nadat hij zijn vlog over een schoolreis had gezien. “Ender is authentiek, respectvol en sociaal. Hij zit niet op het internet om pranks uit te halen of mensen te kleineren. Bij TAGMAG deed hij alles met een kwinkslag: een wedstrijdje bh’s openen in de Overpoort, maar ook The Rock interviewen.”

Jamie-Lee Six begon haar carrière bij TAGMAG voor ze in VTM-programma’s als De verraders en BV Darts opdook en ook Bab Buelens en Nora Gharib passeerden bij het platform. Nu lijkt het voor Scholtens die kant op te gaan. Onlangs dook hij op als acteur in de sketchreeks Dansaertvlamingen en runde hij met zeven andere jonge bekendheden een fastfoodtent voor Burger House op VTM GO.

Het digitale platform van VTM, en dan vooral de ‘shorties’-sectie, is een magneet voor influencers en youtubers geworden. Je vindt er een docureeks over Steffi Mercie en haar lief Gerben Tuerlinckx. Het koppel zit ook in Julie’s Dance Academy, waarin Julie Vermeire TikTok-­dansjes aanleert aan bekende Vlamingen en Mercie speelt in de scripted reality-­reeks Vloglab. Ook bij de VRT en vooral bij Ketnet doen influencers hun duit in het zakje, maar beperkter – de vlogs van Zita Wauters en haar podcast met Gloria Monserez zijn het bekendste voorbeeld.

Er is leven na JIMtv

Het is logisch dat de klassieke tv-zenders hun talent op YouTube en TikTok zoeken, zegt Smetryns. “Toen JIMtv ermee stopte (eind 2015, JVL) was TAGMAG nog het enige platform dat online-tv maakte voor jongeren. Nu zie je dat VTM en VRT dat ook doen en daarvoor naar gezichten zoeken die bij jonge mensen populair zijn. Ze kunnen niet anders: als ze geen jongeren aantrekken, stopt het ooit ook voor hen.”

Omgekeerd heeft Scholtens ook zijn ­redenen om voor tv te werken. “Dat youtubers toch iets op televisie willen doen heeft met erkenning te maken”, zei hij in Humo. “Je zult sowieso meer respect krijgen als je beroemd bent geworden in de traditionele media.”

Waes looft Scholtens, maar waarschuwt hem ook: “Ik weet niet of ­iemand als ­Ender even gemakkelijk zijn ei kwijt kan bij een reguliere tv-zender. Want waar steek je iets als Gossip Guy? Misschien op VTM 2 of VTM GO, waar het tijd heeft om te groeien. Dat format in primetime zou een slecht idee zijn, ook voor hem.”