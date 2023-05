Toekomst van de bijen weinig rooskleurig op Wereldbijendag

Na een lichte daling in het wintersterftecijfer in de periode 2020-2021 naar 17,8 procent is het cijfer in de periode 2021-2022 opnieuw gestegen naar 21,8 procent.

Om de bijenpopulatie te onderzoeken gaan medewerkers van het FAVV drie keer per jaar langs bij een selectie van Belgische imkers. Tijdens het eerste bezoek worden zes gezonde kolonies geselecteerd en vervolgens een jaar lang opgevolgd. Bij de volgende bezoeken in de zomer en in het voorjaar evalueert het FAVV het sterftecijfer van de bijen en voert het onderzoeken naar bepaalde ziektes die de bijen bedreigen.

In 2022 werden 194 bijenstanden opgevolgd in het kader van de bijensterfte. De varroamijt, een uitwendige parasiet die op insecten leeft, bleek in 2022 opnieuw de meest voorkomende doodsoorzaak voor bijen. Er werden ook vier haarden van het Europese vuilbroed en twee haarden van het Amerikaans vuilbroed vastgesteld in de onderzochte populaties. Om verdere verspreiding te voorkomen wordt in deze gevallen de volledige bijenkolonie vernietigd. Het FAVV voorziet voor de imkers een vergoeding van 125 euro per vernietigde kolonie.

Naast de bezoeken aan de imkers waakt het FAVV ook over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers. Een verkeerd gebruik hiervan kan schadelijke gevolgen hebben voor onze bijen en zelfs een acute pesticidevergiftiging veroorzaken bij honingbijen. In 2022 onderzocht het FAVV drie verdenkingen van sterfte door acute vergiftiging bij bijen. In geen enkel geval werd een toxische stof aangetroffen.