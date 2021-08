Toch nog Belgische evacués weggeraakt uit Afghanistan, ondanks stopzetten evacuatie

De zware bomaanslag van gisteren bewezen dat de vrees voor terreurdaden rond de luchthaven gegrond was. België zette daarom woensdagavond de evacuatievluchten uit Kaboel stop en haalde ook al het personeel ter plaatse weg.

Ook andere landen zijn nu in sneltempo hun evacuaties aan het afronden. Ondanks de hoge dodentol bij de ontploffingen gisteren, stonden grote groepen mensen vanochtend toch nog voor de poort van de luchthaven in de hoop dat ze het land konden verlaten.

Hoewel ons land sinds woensdagavond niet meer vliegt vanuit Kaboel, zijn een vijftiental Belgische evacués er nadien toch nog in geslaagd om het vliegveld te bereiken. Zij zijn opgepikt door vliegtuigen van partnerlanden.

Een zestal personen kon gisteren op een Nederlandse vlucht stappen, een tiental Belgen zou met een Frans vliegtuig naar de Emiraten zijn gevlogen. De Fransen hebben daar hun hub voor hun evacuatiemissie. Het betreft mensen die op de Belgische evacuatielijsten stonden. Of het dan gaat over Belgische onderdanen, of Afghanen die binnen de categorieën activisten en tolken vallen, is niet duidelijk.