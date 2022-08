Toch niet zo open-minded? Kwart van de Vlamingen vindt trans personen een ‘modeverschijnsel’

Vandaag trapt de Antwerp Pride, het jaarlijkse evenement voor de lgtbq+-­gemeenschap weer af. Tot zondag zullen de aanwezige deelnemers er nadenken over hoe de ideale lgtbq+-wereld er over vijftien jaar moet uitzien. Dat er nog wel wat werk is vooraleer iedereen zich helemaal thuis voelt in Vlaanderen, blijkt uit de enquête die Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws uitvoerden.

Zo bleek dat de vierhonderd bevraagde lgtbq+-personen zich dubbel zo vaak ongelukkig voelen dan hetero­ personen. Van de bevraagde ­lgtbq+’ers zegt bovendien een op de drie dat ze door hun seksuele geaardheid of genderidentiteit beperkt zijn in hun kansen in de samenleving. Slechts de helft voelt zich veilig om hun geaardheid of genderidentiteit duidelijk te tonen en een kwart van de respondenten geeft aan al eens ­fysiek bedreigd te zijn geweest als gevolg van hun geaardheid of gender­identiteit.

Daarnaast peilden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws bij duizend Vlamingen naar hun houding tegenover de lgtbq+-gemeenschap. Op een abstract niveau blijken verreweg de meeste Vlamingen heel tolerant: negen op de tien Vlamingen (89 procent) vinden dat iedereen zijn seksuele geaardheid vrij moet kunnen uitdrukken. Maar als de vragen concreet worden, verandert bij sommigen de stemming. Zo vindt bijna een op de vier Vlamingen (23 procent) het een brug te ver dat twee ouders van hetzelfde geslacht een kind kunnen adopteren.

Daarnaast vindt 17 procent van de respondenten het ‘raar’ of zelfs ‘niet kunnen’ om twee mannen hand in hand over straat te zien lopen. Voor vrouwen lijken we dat sneller te aanvaarden: slechts een op de tien neemt er aanstoot aan als twee vrouwen hand in hand lopen.

Toch niet zo open-minded

Over trans personen wordt nog vaker negatief geoordeeld. Hoewel 73 procent vindt dat je door het leven mag gaan als het gender waarmee je je identificeert, vindt 34 procent dat je gender hetzelfde is als je geslacht (dat bij geboorte bepaald wordt) en dat je daar niets aan kunt doen.

Maar liefst 24 procent vindt dat de aanvaarding van trans personen te ver gaat in ons land, 44 procent vindt het een brug te ver dat je X kunt aanduiden als gender op je paspoort en 25 procent noemt het een ‘modeverschijnsel’. Minder dan de helft van de Vlamingen (40 procent) zegt dat hun kind volledige steun zou krijgen als ze zouden aangeven van geslacht te willen veranderen.

Over het algemeen blijken mannen en oudere leeftijdsgroepen negatiever te staan tegenover lgtbq+-personen dan vrouwen en jongeren.

Toch zien we dat ook heel wat jongeren nog moeite hebben met de aanvaarding van trans of non-binaire personen. Zo’n 39 procent van de jongeren vindt het een brug te ver dat je nu ook X kunt aanduiden op je paspoort en 23 procent vindt dat de aanvaarding van trans personen te ver gaat in ons land.