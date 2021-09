Tine Embrechts en zoon Oscar: ‘Hij heeft tien keer meer talent dan ik’

De oudste is actrice, zangeres en mama van vier zonen. De jongste barst van het muzikale talent: op zijn laatste dag aan de middelbare school scoorde hij een platencontract. Tine Embrechts (46) en Luis Oscar Santos alias OSKI (17), moeder en zoon.

TINE

“Toen de onderhandelingen afgerond waren, moest ik het platencontract voor hem ondertekenen, want Oscar is nog niet meerderjarig. Nog nooit in de geschiedenis van Sony werd er een artiest binnengehaald puur op basis van een demootje in hun mailbox, vertelde de baas me. Oscar is dan ook heel gedreven. En koppig, hij zal niet zomaar aan zijn sound laten morrelen.

“Muziek speelde al een hoofdrol in Oscars leven toen hij nog piepjong was. Zijn smaak was heel, euh, eigenzinnig. Op zijn achtste was hij fan van Hardwell (dj uit Breda, red.), hij ging toen naar concerten samen met zijn papa en zijn broertje Emilio. Ook van Avicii was hij zot, en van Skrillex. Verschrikkelijk! Als kind al ontdekte hij ­GarageBand en zat hij uren te componeren op de computer.

“Toen hij 11 was, schreef hij zich in voor The Voice Kids. Omdat hij Regi wilde leren kennen, zei hij. Ik stond daar niet achter. Hij was nog zo klein en kwetsbaar, tijdens de auditie stond ik doodsangsten uit. Ik was bovendien bang dat mensen op hem zouden afgeven omdat zijn moeder een bekend figuur is. Gelukkig is het goed uitgedraaid. Sindsdien ligt hij niet meer wakker van een valse noot. Hij heeft een zelfverzekerdheid waarvan ik op mijn 46ste alleen maar kan dromen. Straf, want in de lagere school was hij niet bij de cool kids. Integendeel, hij werd gepest.

“Vorige week trad Oscar voor het eerst op met een liveband, in Trix. Ik betrapte mezelf erop dat ik continu de rest van het publiek in de gaten zat te houden: vindt iedereen het leuk?

“Ja, het zou wel tof zijn om samen eens iets te doen, maar het is natuurlijk niet cool om je oude moeder mee op het podium te nemen. (lacht) Zijn talent is trouwens tien keer groter dan het mijne. Laat Oscar nu maar eerst van mij loskomen en zijn eigen weg volgen.

“Sinds de twee kleintjes erbij zijn gekomen (met haar nieuwe partner Guga Baúl kreeg Tine nog twee zonen, Gaston (6) en Maurice (3), red.), ben ik niet meer altijd de vrolijke Tine die de buitenwereld kent. Ik hang weleens ko rond na een gebroken nacht, zoals nu, met twee uur slaap. Het is frustrerend dat ik ook twee zonen heb die al groot zijn, voor wie ik er ook wil zijn. Ach, het schuldgevoel dat zich in je nestelt, is eigen aan het moederschap, vrees ik. Ik had het vroeger ook al, toen ik vaak in het buitenland moest optreden en met de kinderen rondzeulde.

“Anderzijds wil ik hen laten zien dat die job superbelangrijk voor me is. Als vrouw met twee broers, een man en vier zonen heb ik één belangrijke boodschap voor hen: ga er niet van uit dat je lief zal thuisblijven voor het huishouden.” (lacht)

OSCAR

“Het is knap hoeveel doorzettingsvermogen mama heeft met die kleintjes erbij. Ze is een heel goeie moeder, al zeggen we dat thuis eigenlijk nooit. Mijn broer Emilio en ik hebben niets overgehouden aan het feit dat ze vaak van huis was. Dat was gewoon haar job. Mama doet trouwens veel meer dan alleen acteren. Ze maakt ook muziek en schrijft. Dat bewonder ik.

“Dat ik er nog twee broertjes bij kreeg, was natuurlijk raar. Emilio en ik waren altijd een duo, nu zijn we een hele squad. Ik heb er alleszins geen last van, ik zie Gaston en Maurice soms pas bij het avondeten. Voor mama en Laurent (Guga Baúl, red.) is het heftiger. Wanneer ze naar het middelbaar gaan, zal ik al het huis uit zijn. Daarom probeer ik nu van hun aanwezigheid te genieten en veel te babysitten. (“Daar betáál ik hem voor, hoor!”, vult Embrechts aan.) Het coolste is dat ze naar me luisteren alsof ik echt interessant ben. Onlangs moest ik hen uitleggen waarom mama en Laurent nog niet getrouwd zijn. Daar konden ze niet bij. Nu ik afgestudeerd ben en alles een beetje serieus moet beginnen te nemen, is het leuk om broertjes te hebben die nog geen benul hebben van het echte leven.

“Ik zou nooit zeggen tegen mama: je mag niet naar een concert komen kijken, want dat is niet cool. Zelf is ze daar soms wat onzeker over. In Trix vorige week voelde ik me gestresseerd omdat we voor het eerst met een band speelden. Maar zodra we begonnen, was ik in mijn element en gleed alle stress van me af. Dan is het net leuk als er familie bij is. Je hoort weleens dat je je op een bepaald moment hoort af te zetten tegen je ouders, maar dat heb ik nooit gewild. Ik kan altijd vertrouwen op mama en papa. Ik weet dat ik zelfstandig moet worden en een eigen leven moet gaan leiden, maar ik wil helemaal niet weg van thuis.

Beeld Damon De Backer

“Het enige nadeel aan een beroemde mama: na de platendeal stond er in de krant een artikel met als titel: ‘Zoon van Tine Embrechts tekent platencontract’. Pas vier regels ver stond mijn eigen naam voor het eerst. Dat vond ik wel lastig.

“Ik heb bij Sony heel duidelijk gemaakt dat ik de eindbeslissing wil hebben over welke muziek er uitkomt en hoe alles klinkt. Van mijn song ‘Falling’ wilden ze een nieuwe mix laten maken door Miles Walker, die ook al voor Beyoncé en Katy Perry heeft gewerkt. Zijn eerste mix klonk totaal niet hoe ik het wou, dat werd een struikelpunt. Na een aantal nieuwe versies kwamen we toch tot een resultaat waar iedereen blij mee was. Dat ik als kind al naar elektronische muziek luisterde en mezelf leerde producen, komt nu goed van pas.

“Ja, ik ben zelfverzekerd en dat heb ik te danken aan de vrienden die ik maakte in het middelbaar. Daarvoor was ik een onzeker jongetje. Onlangs kwam ik voorbij mijn vroegere lagere school. Ik moest terugdenken aan het moment dat ze me in de toiletten hadden gejaagd en ik er niet meer uit durfde te komen. Nu is alles anders, ik sta voor zelfliefde en zelfvertrouwen. Dat probeer ik ook bij anderen aan te wakkeren, ik heb zoveel vrienden die het kunnen gebruiken.”

GEKKE GEWOONTES

Tine over Oscar: “Hij houdt van nagellak. Voor zijn zestiende verjaardag ben ik in de Hema allerlei tinten blauw gaan zoeken.”

Oscar over Tine: “Als ze water ziet, moet ze erin. Ze heeft daarom altijd een badpak in de buurt.”