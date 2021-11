Tinder moe? Er zijn nieuwe datingconcepten op de markt

Tijdens de lockdowns scheerden de gebruikerscijfers van datingapps hoge toppen. Maar veel gebruikers lijken ondertussen moegeswipet. ‘In de praktijk hoor ik vaak dat mensen het niet meer kunnen opbrengen.’

“Zeker als je werkt, is het niet meer zo eenvoudig om nieuwe mensen te ontmoeten”, zegt Lynn (29). “Maar op datingapps moet je blijven investeren om alsmaar gesprekken aan te knopen. Na een tijdje vreten die chats met onbekende mensen echt energie.”

Tijdens de lockdowns verplaatste het sociale leven zich naar de online kanalen. Ook datingapps zoals Tinder deden toen goede zaken omdat er geen cafés meer open waren waar singles nog een lief konden vinden. Maar nu de cafés weer open zijn begint ook het swipen tegen te steken. Soms creëert een conversatie online hoge verwachtingen, maar lost een gesprek in real life die niet in. En een echt gesprek kun je niet zomaar wegklikken.

“In mijn praktijk hoor ik dat sommigen het niet meer kunnen opbrengen”, zegt relatie-experte Rika Ponnet. “Ze hebben echt een datingburn-out. Aanvankelijk was een van mijn cliënten blij dat hij een match had. Maar nu is hij juist blij als er niemand reageert. Dan hoeft hij niet opnieuw aan het hele spelletje te beginnen.”

Tindermoeheid

Die ‘Tindermoeheid’ is ook al uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. De Nederlandse sociaal psycholoog Tila Pronk (Tilburg University) vertelde er deze week over in de krant Trouw. Volgens haar ligt de oorzaak bij de keuzestress die datingapps creëren. Hoe groter het aanbod aan potentiële partners, hoe moeilijker het voor gebruikers wordt om er eentje uit te pikken. “Wanneer ze dan al die mogelijkheden zien, treedt de vermoeidheid bij gebruikers al snel op”, zegt Pronk. “Je ziet heel veel potentiële partners, maar wordt steeds pessimistischer en minder tevreden over de opties die je ziet.”

Apps als Tinder zijn opgevat als een computerspelletje, waarbij je door te swipen matches kunt verzamelen. Maar op een bepaald punt gaat het beloningsgevoel afnemen. Zodra gebruikers beseffen dat ze voor de anderen even ‘inwisselbaar’ zijn, is het plezier volgens Ponnet weg. “Dat geeft een heel leeg gevoel”, zegt de relatie-experte. “Datingapps kunnen een tijd lang een zekere vervulling geven, maar dan beginnen mensen zich bij het swipen heel eenzaam te voelen.”

Nochtans horen datingapps en sites bij het moderne leven. Een winkelketen zonder online aanbod? Tegenwoordig ondenkbaar. Online daten is een even vanzelfsprekende aanvulling geworden op het offline gebeuren. Maar liefst veertig procent van de koppels ontmoet elkaar via een app of site, zo heeft Amerikaans onderzoek aangetoond. Voor koppels van hetzelfde geslacht ging het zelfs om zestig procent.

School, werk of de sportclub zijn dus lang niet meer de belangrijkste plaats om een lief te vinden. De evolutie naar online was in de datewereld dus al langer aan de gang: de lockdowns hebben dat hooguit nog eens in de verf gezet. Toch zagen onderzoekers en appbouwers ook al langer dat gebruikers na verloop van tijd afhaakten. En dat gebeurde niet alleen omdat ze hun droomprins of -prinses tegen het lijf waren gelopen.

“Eigenlijk hebben veel gebruikers een aan-uitrelatie met dat soort apps”, zegt Elisabeth Timmermans, die aan de KU Leuven een doctoraat maakte over de invloed van Tinder op relaties. “Als ze gefrustreerd raken verwijderen ze de app. Als ze dan in hun omgeving een succesverhaal horen, installeren ze die toch weer. Maar na een tijdje treedt de moeheid weer op.”

Nieuwe datingconcepten

Die frustratie opent volgens Timmermans perspectieven, waar nieuwe datingconcepten op inspelen. Het Nederlandse Breeze wil het gehannes met nietszeggende chatconversaties vermijden door vrijgezellen meteen op date te laten gaan. Per date betalen ze 7,50 euro en krijgen ze het eerste drankje gratis in een café waar Breeze mee samenwerkt. “Ook in België ontstaan er nieuwe concepten”, zegt Timmermans. “Bij ‘Wijndelen’ in Leuven kunnen vrijgezellen zich inschrijven voor een date en gaan ze samen op stap met een fles wijn om activiteiten te doen.”

Dat is volgens Timmermans iets om in het achterhoofd te houden. Afspreken om iets te gaan drinken kan tof zijn als het klikt tussen beide partijen, maar soms lijkt het net te veel op een sollicitatiegesprek. Samen gaan bowlen kan dan weer helpen om het leuk en luchtig te houden.

Door alle apps en concepten die uit de grond springen, zouden vrijgezellen alleen daardoor al keuzestress krijgen. Maar Timmermans gelooft dat daar ook een oplossing ligt voor de datingburn-out. Wie de ene app moe is, kan op iets anders overschakelen dat hem of haar beter past.

“Als een man niet graag zelf het initiatief neemt, is de app Bumble voor hem misschien een goede oplossing”, zegt Timmermans. “Daar moeten vrouwen altijd het gesprek beginnen. Happn brengt mensen bij elkaar als ze in het echt ook op dezelfde locaties zijn geweest. Dat kan al een kapstokje zijn om een gesprek te beginnen.”

Ook Lynn heeft meerdere apps geprobeerd. Voor haar is het voordeel van Facebook Dating dat het je laat zien of je gemeenschappelijke vrienden hebt met een andere persoon. Dat maakt een onbekende soms al iets minder onbekend. Maar de apps heeft ze alweer aan de kant gelegd. “Tijdens het uitgaan heb ik een jongen leren kennen op café”, vertelt ze. “Veel meer kan ik daar in de krant niet over zeggen.”