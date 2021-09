Timing boosterprik voor 65-plussers vastgelegd: dit moet u weten over de extra vaccinatie

Boosterprik?

Vorige week besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid al dat naast de bewoners van de woonzorgcentra en de mensen met een zwakkere immuniteit ook alle 65-plussers een boostervaccin zouden krijgen. De ministers volgen daarmee een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bedoeling is om de immuniteit bij de betrokken doelgroep op die manier extra te beschermen.

Ook alle mensen met het syndroom van Down - dus ook jonger dan 65 jaar - zijn toegevoegd aan de groep.

Wanneer wordt de boosterprik gezet?

Vandaag is in een nieuw IMC beslist over de tijdspannes voor de boosterprik. Wie eerder een prik kreeg van AstraZeneca of het Johnson & Johnson-vaccin, krijgt hun prik 4 maanden na de laatste prik. Wie ingeënt werd met Pfizer of Moderna krijgt de derde prik 6 maanden na de tweede. De grote meerderheid van de 65-plussers moet bijgevolg voor het einde van dit jaar de boosterprik gehad hebben. De boosterprik zal altijd gebeuren met een mRNA-vaccin, dus met Pfizer of Moderna.

De derde vaccinatieronde zal, zoals bij de vorige prikken, opnieuw van oud naar jong worden ingepland. Dus eerst komen de 85-plussers aan de beurt.

Waar zal dit gebeuren?

Het blijft nog een vraagteken wáár de 65-plussers die extra prik juist zullen krijgen. De vaccinatiecentra waren normaal gezien van plan om tegen ten laatste 15 oktober de deuren te sluiten. Omdat het gaat om een grote groep - Vlaanderen alleen al telt zo’n 1,4 miljoen 65-plussers - is Vlaanderen van plan om een aantal vaccinatiecentra langer open te houden.

Welke en hoeveel vaccinatiecentra er precies na 15 oktober nog operationeel blijven, wordt vrijdag besproken op de ministerraad van de Vlaamse regering.

Dit leidt tot grote onvrede bij heel wat vaccinatiecentra. Ze vinden dat de communicatie te laat komt en wijzen erop dat het niet evident is om nu zomaar een snelle doorstart te maken of een centrum langer open te houden.

“De uitdaging gaat zijn om opnieuw mensen te vinden en gemotiveerd te krijgen om te komen prikken”, zegt Cindy Verhoeve van het vaccinatiecentrum in Brasschaat aan VRT NWS. En er zijn ook andere praktische issues. Zo gaat het grote vaccinatiecentrum op Flanders Expo in Gent volgende week maandag sowieso dicht, omdat het gebouw daarna simpelweg niet meer beschikbaar is. Andere centra zijn zelfs al dicht. Het vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen blijft anderzijds wel zeker nog langere tijd open.

“We hadden 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen, waar er nu nog 80 van operationeel zijn”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan VRT NWS. “We bekijken met de centra zelf welke open kunnen blijven om een maximale dekking te hebben van centra per eerstelijnszone.” De Vlaamse regering zou vrijdag meer duidelijkheid geven over welke centra concreet langer moeten openblijven.