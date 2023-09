Tim Van Steenbergen richt sociaal modeatelier op voor vluchtelingen: ‘Ik sta niet boven, maar naast mijn werknemers’

In de Antwerpse wijk Nieuw-Zuid ging onlangs het sociale atelier en modelabel RE Antwerp van start. Onder de bezielde leiding van onder anderen ontwerper Tim Van Steenbergen leren nieuwkomers en vluchtelingen de kneepjes van het vak.

“Tim, one minute?” Vanachter zijn naaimachine eist de 48-­jarige Suhail uit Palestina in gebroken Engels wat tijd van ontwerper Tim Van Steenbergen. Miscommunicatie over de labels die hij op de kleren moet stikken, zegt iemand in het voorbijgaan.

Van ver lijkt het technische gesprek wat moeizaam tot stand te komen. “Hij spreekt nog geen Nederlands en zijn ­Engels is gebrekkig”, verduidelijkt de ontwerper achteraf. Een glimlach volgt. “Geen nood, hier begrijpen we elkaar via de taal van het metier.”

We zijn in Antwerpse wijk Nieuw-Zuid, waar zich niet lang geleden naast een kringloopwinkel het atelier en ­modelabel RE Antwerp nestelde. Zes mensen zijn er, gebogen achter hun naaimachine of over een ontwerptafel, in de weer met kleren.

De Pakistaanse Mumtaz is met haar 54 jaar de oudste. Zij woont acht jaar in België. De jongste, Nassar, is een ­Syriër die al drie maanden in het asielcentrum in Kapellen verblijft. Zijn leeftijd? “Hij denkt zelf dat hij 17 jaar is”, zegt Van Steenbergen. “Een harde werker. Elke dag reist hij twee uur ­vanuit het asielcentrum naar hier.” Ook Nassar spreekt geen Nederlands en amper Engels. “Maar hij pikt veel op, in Turkije en Syrië werkte hij al in textielfabrieken.”

Weg met hiërarchie

RE Antwerp is een open sociaal ­atelier dat vanuit de liefde voor kleding, alsook de mens en het milieu erachter, afstapt van het klassieke modesysteem. Het is het project van fashion editor Benoit Bethume, ­Weekend Knack-hoofdredacteur Ruth Goossens en ontwerper Tim Van Steenbergen.

Die laatste bouwde zijn andere ­projecten af om hier te zijn. “Ik was het traditionele systeem wat beu waarbij je steeds meer moet creëren en ­produceren. Ik stond als ontwerper bovenaan de piramide: dus als jij bepaalt dat de klant roze moet dragen, moeten je medewerkers roze kleren naaien en je leveranciers roze stoffen produceren. Het was erg bevrijdend om die positie te verschuiven en náást je mensen te gaan staan.”

De mosterd haalde het trio bij restaurant Instroom van Seppe Nobels. “Hij geeft nieuwkomers en vluchtelingen de kans om Nederlands te leren en hen bij te brengen hoe ze hun vakkennis en ambacht kunnen inzetten in onze samenleving”, klinkt het.

Net als Instroom werkt RE Antwerp samen met GATAM, een vzw die mensen met “grote afstand tot de arbeidsmarkt” in alle facetten begeleidt naar werk. Zo komt GATAM-medewerker Sven ook vandaag langs. “Elke werknemer kan bij hem terecht voor maatschappelijke en ­financiële vragen, de opvolging van hun asielaanvraag of huisvesting”, aldus Van Steenbergen.

Deadstock

“Ik leer hier Nederlands en doe veel ervaring op”, zegt Raushana uit ­Kirgizië (42), die hier volgens de initiatiefnemers helemaal openbloeit. Ze had de voorbije jaren moeite op de arbeids­markt, maar “hier kom ik graag, ­iedereen is vriendelijk en werkt goed samen”.

Zelfs de ervaren Anush (34) voelt zich hier thuis. In Armenië was ze ­modeontwerper, advocaat en web­designer, maar “politieke redenen” deden haar vluchten. Sinds januari verblijft ze in het asielcentrum op ­Linkeroever. “Dat is hard, maar ik heb geluk dat ik dit project vond. Het betekent veel, ik leer hoe de mode-industrie in dit land werkt, ontmoet veel mensen en blijf bezig.”

RE Antwerp wil ook duurzaam zijn. Op een groot prikbord hangen stukjes stof die het gezicht bepalen van de ­collectie. Goossens haalt er een hemd van een van de rekken: er werd zowel een stof van Dries Van Noten als een van ­Christian Wijnants in verwerkt. ­Gemaakt van door hun geschonken deadstock, reststoffen. “Zo creëren we niet nog meer afval en komen onze nieuwkomers in contact met Belgische ­ontwerpers.”

Op 23 september opent het atelier de deuren en verkoopt het wat de voorbije weken gemaakt werd. De ­prijzen zijn schappelijk, klinkt het nog. “Het label vermeldt het serienummer, wie het maakte en van wie de stof kwam.” Verwacht geen echte collecties. “Als de stof op is, is ze op.”