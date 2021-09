TikTok overspoelt kinderen met valse informatie over corona

“Hij kreeg zijn vaccin en stierf drie dagen later! Wat denk jij daarvan?” Dit bijschrift verschijnt al gauw op de TikTok-pagina van een 13-jarig kind, nog geen half uur nadat het een account heeft aangemaakt. Andere jongeren krijgen gelijkaardige boodschappen te zien. Over het feit dat het coronavaccin dodelijk is en vervalst werd.

De resultaten van een TikTok-onderzoek door NewsGuard, een organisatie die media tegen licht houdt, zijn behoorlijk ontluisterend. Onderzoekers vroegen negen kinderen tussen negen en zeventien jaar om een account op de populaire videoapp aan te maken. Vervolgens kregen ze de opdracht om de eerste drie kwartier van hun sessie op te nemen.

Uit de opnames blijkt dat acht van de negen kinderen al binnen de eerste 35 minuten foute informatie over Covid-19 geserveerd kregen. Wat daarbij opvalt, is dat vier kinderen de opdracht kregen om geen enkel account te volgen, op geen enkele hashtag te klikken en niet te zoeken naar specifieke onderwerpen. Ondanks die passieve aanwezigheid kregen zij nog steeds valse informatie over covid ingelepeld.

Dat illustreert hoe jongeren automatisch bestookt worden met desinformatie, ook als ze daar zelf niet naar op zoek zijn. Hoe groter hun interactie met video’s, hoe groter wel de stortvloed aan misinformatie. Zo kreeg een dertienjarige amper zeventien seconden na het aanmaken van een account al een satirische video te zien over corona. Twintig minuten later verscheen een video die waarschuwde voor een nieuwe wereldorde, waarbij overheden stiekem een genocide zouden plannen.

De studie roept ernstige vragen op over de manier waarop TikTok desinformatie bestrijdt op zijn platform. De algoritmes die bepalen welke video iemand te zien krijgt, lijken dit probleem nog te versterken. “Het toont aan dat ouders hun kinderen digitaal moeten opvoeden”, zegt technologiesocioloog Ben Caudron. “Net zoals je je kind veilig leert bewegen in het verkeer, moet je dat ook aanleren in het digitale verkeer.”

Volgens Caudron moet Europa ook proactiever optreden tegen techgiganten, en meer bepaald hun algoritmes. “Net zoals experts waken over onze voedselveiligheid, zouden er ook experts moeten worden aangesteld die waken over onze algoritmeveiligheid.”