TikTok-gebaar redt Amerikaans meisje uit handen van haar ontvoerder

Het zestienjarige meisje werd afgelopen dinsdag als vermist opgegeven door haar ouders. Donderdag maakte een automobilist in Kentucky melding bij de politie van “een vrouwelijke passagier die in het voertuig handgebaren maakte die op het sociale media-platform TikTok bekendstaan om huiselijk geweld te signaleren”. Dat laat de politie van Laurel County weten in een verklaring.

De politie wist de auto na de melding al gauw te lokaliseren, waarna agenten de 61-jarige bestuurder James Herbert Brick konden arresteren. Hij zou een kennis van de familie zijn. De vermiste tiener vertelde aan de politieagenten dat zij en Brick door de staten North Carolina, Tennessee, Kentucky tot in Ohio hadden gereisd.

Op de smartphone van de verdachte werden ook seksueel getinte afbeeldingen gevonden van een minderjarige. Brick wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en ontvoering.

Populair op TikTok

Het handgebaar dat het meisje naar verluidt gebruikt heeft om aan te geven dat ze in gevaar verkeerde, zou vorig jaar gelanceerd zijn door de Canadese Women’s Foundation. Daarbij steek je subtiel je rechterhand omhoog, plooi je je rechterduim in je handpalm om vervolgens een vuist te vormen.

Het handgebaar dat aangeeft of iemand in nood is. Beeld Canadian Women's Foundation

Sinds de eerste coronagolf is het gebaar populair op TikTok. Wereldwijd hebben vrouwen het handgebaar overgenomen om op een discrete manier om hulp te vragen of om te laten zie dat ze in een noodsituatie zitten.