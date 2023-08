Tijmen, Lander en Bente Govaerts: ‘Nakomertje Bente is de grote liefde van ons leven’

De oudste is 29 jaar, acteur en bekend van de tv-serie 1985 en de films Tori et Lokita, Muidhond en Girl. De middelste is 27 en doctoreert in de criminologie. De jongste is 19 en begint aan een studie sieradenontwerper. Tijmen, Lander en Bente Govaerts, siblings.

Lander

“Tijmen en ik lieten een ring maken voor de achttiende verjaardag van Bente. Daarna hebben onze ouders voor kerst dezelfde ring laten maken voor Tijmen en mij. De ring is zwaar, je voelt het gewicht als je hem draagt. Als kind schreef Bente ook al overal ‘TLB’ op. Nu dragen we met ons drieën die initialen op een juweel.

“Bente is het nakomertje, vanaf hun geboorte bracht die een enorme positieve energie teweeg in ons gezin, en dat is altijd blijven duren. Bente en ik zijn eerder introvert. Het is altijd spannend voor ons om met Tijmen op pad te gaan, omdat hij nieuwe mensen aanspreekt en het avontuur opzoekt. Hij neemt andere wegen als die die wij zouden nemen en heeft de gave om alles, overal te fixen. Toen hij in Girl speelde, mocht ik mee naar de première in Cannes. Dat was een hele ervaring omdat ik me daar niet op mijn plaats voelde. Ik was de enige van de ploeg die niets met de film te maken had. Er waren zelfs mensen die wél hadden meegewerkt aan de film, die er niet bij konden zijn. Tijmen had weer iets geregeld. (lacht)

“Tijmen en ik waren vroeger altijd samen. Hij was mijn grote broer en beschermde me. De wegen die hij vrijmaakte, waren ook belangrijk voor mij. Hij toont dat je je instinct kunt volgen om te doen wat je graag doet. Toch is het goed dat we op een gegeven moment allebei iets anders gingen studeren. Tijmen acteert nu, en ik ben bezig met een doctoraat over surveillance. Ik verdiep me in de impact van technologie op politie, de samenleving en de organisatie van de ruimte. Ook filosofie boeit me enorm, ik kom net van een zomerkamp waar ik zeven dagen les kreeg over de filosofen Deleuze en Guattari. Hoe zij alle vormen van macht bestudeerden, en welke invloed macht op ons lichaam heeft, vind ik mateloos interessant.

“Tijdens het volwassen worden is ons contact nooit verwaterd, alleen maar sterker geworden. Tijmen en ik wonen allebei in Brussel en bellen elke week. Bente zien we iets minder, vroeger was die altijd thuis in de weekends, maar nu die ouder wordt, is die vaak weg. We proberen wekelijks samen te komen in ons ouderlijke huis in Mechelen. Misschien ligt onze opvoeding wel aan de basis van onze hechte band. Vroeger moesten we elke dag op hetzelfde tijdstip opstaan om samen te ontbijten.”

Bente

“Vroeger was ik inderdaad altijd thuis in de weekends. Inmiddels heb ik ook een leven. Als kind was het fantastisch om twee oudere broers te hebben. Ze namen me mee naar plekken waar mijn leeftijdsgenoten niet kwamen. Ik ging naar het theater, naar expo’s. Het was stom toen mijn broers weggingen om te studeren. Plots had ik niemand meer en zat ik alleen thuis. Toen Tijmen en Lander het huis uit gingen, heb ik hen ongelooflijk hard gemist.

“Tijmen is impulsief en vastbesloten. Als je met Tijmen onderweg bent, weet je wat hij wil. Niet op een slechte manier, hij is altijd heel enthousiast over dingen. Onlangs zag hij een expo in Avignon die hij fantastisch vond. Als hij iets ziet dat hij goed vindt, wil hij dat iedereen het heeft gezien. Als kind bracht Tijmen me elke vrijdag met de auto naar de turnles, nu ik groter ben neemt hij me nog altijd op sleeptouw. Onlangs waren er geen tickets meer voor een festival, maar dankzij Tijmen stonden we plots in de backstage te dansen.

Lander (l.), Bente en Tijmen Govaerts. Beeld RV

“Lander is eerder een nerd. Hij weet veel rare dingen over filosofen. Wat hij zegt over Deleuze is zo ingewikkeld, dat valt eigenlijk niet te snappen. Zowel Tijmen als Lander heeft sterke meningen. Als ze een mening hebben, willen ze die aan iedereen verkondigen. Ze dulden geen tegenspraak. Door zijn doctoraat is Lander zo slim geworden dat hij meestal de discussies wint. Samen gezelschapsspelletjes spelen is ook een ramp, niemand van ons kan tegen zijn verlies. Tijmen heeft me beloofd dat als hij ooit naar de Oscars mag, ik zijn date ben. Ik ben blij dat zijn belofte vandaag zwart op wit in de krant staat. Het lijkt me fantastisch om met al die super­sterren te feesten.”

Tijmen

“Voor Lander en mij is Bente de grote liefde van ons leven. Het is heel bijzonder om een jongere sibling te zien opgroeien. Hun kern is altijd dezelfde gebleven, Bente heeft nooit gepretendeerd iemand te zijn die die niet is.

“Lander is jonger dan ik, maar ondertussen zie ik hem als mijn oudere broer. Vroeger was het altijd een frustratie dat hij groter was. Ik was klein, mager en tenger. Nu kijk ik naar hem op. Onlangs moest hij een review schrijven over een anarchistisch essay. Het was onmogelijk te begrijpen. Woorden hebben bepaalde betekenissen en definities die je moet kennen. Mijn werk is natuurlijk veel makkelijker te volgen.

“Soms vind ik het vervelend dat er makkelijker aandacht naar mij gaat. Zeker in de periode dat de serie 1985 uitkwam, stond ik de hele tijd in de belangstelling. Mijn werk is zichtbaar, maar waar Lander en Bente mee bezig zijn, is minstens even interessant. Thuis zijn we altijd aangemoedigd om te doen wat we willen. Mijn ouders keken altijd naar onze persoonlijkheid en talent in plaats van naar wat het systeem van ons verlangt. Toen ik de toelatingsproef voor Woordkunst deed, wilde ik dat plan eigenlijk laten varen en naar de universiteit gaan. Mijn ­ouders hebben me gepusht om een artistieke opleiding te volgen. We zijn altijd aangemoedigd in wat we wilden doen, daar ben ik hen heel dankbaar voor. We gaan nog elke week naar het ouder­lijke huis. We pingpongen, hangen samen. Ik vind het belangrijker om samen te zijn dan samen dingen te doen.

“Heel lang hadden wij een standaardgezin. Sinds kort zijn mijn ouders niet meer samen. Toch zijn ze er nog voor elkaar, ze kunnen nog altijd gezellig samen zijn. Ik denk dat ze zelf niet goed beseffen hoe bijzonder dat is.

“Mijn ouders werden heel jong vader en moeder. Ik vond het tof om jonge ouders te hebben, maar weet niet of ik zelf een jonge vader word. Ik heb veel ambities als acteur en geniet ervan dat ik, los van het betalen van de huur, geen verantwoordelijkheden heb. Het is heerlijk om alleen maar bezig te zijn met wat je graag doet. Al kan ik me voorstellen dat het belang van kunst na een tijd ook vermindert. Dankzij mijn thuissituatie zie ik ook de schoonheid van het gezin. Het idee dat we er altijd voor elkaar waren, en er altijd voor elkaar zullen zijn. Voor mijn verjaardag heb ik een bon gekregen om een sibling-­tattoo te zetten met ons drieën. Ik denk nog na over het geschikte ontwerp.”