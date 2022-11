‘Tijdens de wandeling van mijn kot naar het station word ik zeker dertig keer nagekeken of aangesproken’

Waar haalde u het idee om dit lied, ‘Nacht’, te schrijven?

“Eigenlijk schreef ik de tekst al in augustus 2019. In mei van dat jaar is Julie Van Espen vermoord (ze werd van haar fiets gesleurd, verkracht en vermoord in Antwerpen, PG). Dat heeft mij toen superhard geraakt. Maar ook zelf krijg ik zeker twintig keer een klein paniekske als ik alleen over straat moet ’s avonds. Tijdens de wandeling van mijn kot in Borgerhout naar het station word ik zeker dertig keer nagekeken of aangesproken.

“Sowieso heb ik al veel angsten. Ergens gaat dat bij mij ook terug op het feit dat ik op zevenjarige leeftijd samen met mijn zussen en mama een winkeloverval heb meegemaakt. Toen ik over mijn angsten als ik alleen ben vertelde op sociale media lieten veel mensen weten zich daarin te herkennen. Daarom dat ik daar een lied en videoclip over wilde maken - om anderen te helpen. Eigenlijk is het pessimistisch altijd te denken dat er iemand is die slecht wil doen.”

Wat hoopt u hiermee te bereiken?

“Ik hoop dat het een lied is dat mensen helpt die schrik hebben om alleen naar huis te fietsen of wandelen. Bijvoorbeeld door dit op repeat te zetten en mee te zingen. Het lied zelf komt pas in december uit. Maar ik zette het refrein wel al online op sociale media. Meteen kreeg ik berichten van tientallen meisjes die me vertelden die angsten ook te voelen. Ze zeggen mij dat ze blij zijn dat ik dit bespreekbaar maak.”

Zijn we ons hier dan niet genoeg van bewust?

“Dat denk ik inderdaad, ja. Oké, het thema wordt wel steeds meer aangekaart. Heel wat vrouwen voelen die angst en ik denk dat veel mannen het ook wel zien. Bijvoorbeeld doordat een vrouw voor hen op straat sneller gaat wandelen. Vrienden van mij gaan dan altijd aan de andere kant van de straat lopen. Ik zet binnenkort ook enkele video’s op TikTok waarbij ik in gesprek ga met mannen met de vraag wat zij kunnen doen opdat wij geen schrik moeten hebben om de straat op te gaan.”

Volgens een bevraging van de Vlaamse overheid voelt ongeveer een kwart van de bevolking zich ‘vaak, soms of altijd’ onveilig. Verbaast u dat?

“Een op de vier lijkt mij nog weinig eigenlijk. Gisteren verbaasde een verkoper hier in Borgerhout zich dat ik hier woon. Hij begon spontaan straten op te sommen waar ik ’s nachts niet mocht komen. Dus veel mannen weten dat ook.

“Toch denk ik dat nog meer mensen dat moeten beseffen. Mijn beste vriend en lief zeiden eerst dat ik die angsten groter maak in mijn hoofd. Dat is zo, maar veel mensen doen dat. Recent werd een vrouw verkracht in Laakdal. In het krantenartikel daarover stond een robotfoto van de dader. Die zag ik meteen overal op straat terugkomen. Ook al overkomt dit soort zaken maar een op de zoveel vrouwen, de vele en vooral gedetailleerde artikelen die je daarover leest, maken het meteen reëel. Daar maakte ik een video over op TikTok. Die is 170.000 keer bekeken. Veel mensen herkenden zich in mijn verhaal.”

Wat ik opvallend vind, is dat u probeert om mensen te helpen hiermee om te gaan. Waarom niet eisen dat er geen vrouwen meer nageroepen of verkracht worden?

“Als ik een nummer kon schrijven om ervoor te zorgen dat vrouwen niet meer nageroepen of verkracht werden, dan schreef ik er meteen duizend. Maar dat is al zo lang zo’n groot probleem: hoe begin je daaraan? Ik probeer iets te doen dat binnen mijn mogelijkheden ligt. Aan mensen vertellen dat we die angst in ons hoofd soms groter maken dan ze moet zijn bijvoorbeeld. Daarom dat ik ook de videoclip wil maken (waarvoor Verschueren een crowdfunding opstartte, PG): om te tonen dat we die angst ook kunnen omzetten in iets positiefs. In het begin van die clip zie ik overal mensen met maskers. Die probeer ik dan om te toveren in iets anders.”