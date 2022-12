‘Tijdens de eerste les zijn ze nog wat schuchter. Maar het is prachtig om de kinderen te zien openbloeien’

Ceres geeft een avond per week skateles aan kinderen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). Zijn twee groepen bestaan elk uit drie leerlingen die een uur skaten in het Hasseltse indoor skatepark Hoek Acht waar het lawaai van de schuivende wieltjes tegen een laag plafond botst. “Als het warm is, skaten we in het Kapermolenpark, maar nu is het koud en wordt het vroeg donker”, vertelt hij me net voor hij aan de skateles begint die georganiseerd wordt vanuit Nina Skates, een organisatie die afgelopen zaterdag de 25ste Emancipatieprijs van VOEM mocht ontvangen.

De Emancipatieprijs is een onderscheiding voor mensen of organisaties die zich belangeloos inzetten voor een solidaire, inclusieve en duurzame samenleving. “Deze prijs is voor ons een erkenning omdat skaten nu op een niet-stereotiepe manier onder de aandacht wordt gebracht”, zegt Sara van Nina Skates, die de prijs krijgt uit handen van de Gentse schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit).

In 2001 begon Sara met twee vriendinnen een vereniging om meisjes aan het skaten te krijgen. “We zagen dat er weinig meisjes waren in de skateparken, dus wilden we de drempel verlagen. Dat deden we door veilige ruimtes te creëren waar meisjes leerden skaten in groepjes van drie. Dat zorgde ervoor dat die meisjes niet alleen in zo’n skatepark moesten oefenen. We zijn toen begonnen met drie meisjes per lesgever zodat er op maat gewerkt kon worden.” Zo gingen ze samen naar de skateparken. “We zorgen ervoor dat er skateboards beschikbaar waren zodat ze er geen hoefden te kopen.”

Nina Skates zorgt goed voor haar meisjes, merk ik meteen. Sara legt me uit dat diegenen die de groep niet goed kunnen volgen individuele les krijgen tot hun zelfvertrouwen groeit. Daarna trainen ze opnieuw in groep. Skateboarden is namelijk meer dan wat trucjes doen. “Skaten zorgt voor een boost in hun zelfvertrouwen, ze leren grenzen verleggen en om hulp vragen”, zegt Sara.

Ondertussen heeft Nina Skates haar doelgroep uitgebreid. Ze geven les aan kinderen met het Downsyndroom, kinderen met ASS en ook aan OKAN-klassen. Ceres is een van de lesgevers. Zelf heeft hij orthopedagogie gestudeerd en kwam hij tijdens zijn stage in nauw contact met kinderen met een autismespectrumstoornis.

“Tijdens de eerste les zijn ze nog wat schuchter. Maar het is prachtig om de kinderen te zien openbloeien. Natuurlijk doet het goed om ze iets nieuws te leren, maar dat is niet waar ik de meeste voldoening uit haal. Het is vooral belangrijk om te zien hoeveel plezier ze zelf halen uit het skaten.”

Nina Skates wil als voorbeeld dienen voor andere organisaties. “Het is niet moeilijk om andere doelgroepen te bereiken”, benadrukt Sara. “Focus op de mooie, kleine dingen en laat dat niet overschaduwd worden door het negatieve. Je hebt vrijwilligers nodig die empathisch zijn.” Ook Ceres vindt dat belangrijk. “Als er een ruzie is in de groep of iemand is boos en het kind wil een heel uur niet meer skaten, dan is dat oké. Grenzen verleggen is goed, maar we respecteren ook de grenzen van het kind”, klinkt het.

Ceres begon op zijn elfde met skaten, maar gaf snel op. “Ik wou het meteen kunnen zonder te oefenen. Toen dat niet lukte, ben ik gestopt.” Dat duurde echter niet lang: toen hij achttien werd, pakte hij zijn skateboard terug op. “Het skaten leerde me dat ik niet moet opgeven, dat het altijd vallen maar ook weer opstaan is. Dat is de belangrijkste les die ik de kinderen meegeef.” Naast een veilige plek en een boost in zelfvertrouwen, komen de kinderen ook terecht in een zeer ondersteunende gemeenschap. “Als je naar het skatepark gaat en je bent een truc aan het oefenen die niet lukt, komen anderen je binnen het halfuur tips geven", aldus Ceres.

Later stuurt Ceres nog een bericht. “Ik zou Sara vanuit de vrijwilligers en de kinderen nog eens extra willen bedanken voor haar inzet en haar groot hart voor de kinderen”, schrijft hij.