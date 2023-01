‘Tijd om de bladzijde om te slaan’: keren evangelische christenen zich van Trump af?

De relatie tussen Donald Trump en de evangelische christenen sputtert. De voormalige president, voor wie in 2016 de steun van de evangelische christenen cruciaal was, heeft christelijke leiders beschuldigd van ‘ontrouw’ en hen de schuld gegeven van de teleurstellende prestaties van de Republikeinen tijdens de midtermverkiezingen.

Vorige week deelde dominee Robert Jeffress, een oude aanhanger van Donald Trump die zijn kandidatuur voor het Witte Huis van 2024 nog niet heeft onderschreven, het podium in zijn megakerk in Dallas met een van de potentiële rivalen van de voormalige president volgend jaar: voormalig vicepresident Mike Pence. De volgende dag haalde Trump uit naar Jeffress en andere evangelische leiders die hij jarenlang het hof heeft gemaakt. Hij beschuldigde hen van “ontrouw” en gaf hen de schuld van de teleurstellende prestaties van de partij bij de tussentijdse verkiezingen van 2022.

Terwijl Jeffress de kritiek van zich afschudde, waren anderen niet zo gretig om het te laten passeren. Ze suggereerden in plaats daarvan dat het tijd was voor Trump om uit de weg te gaan voor een nieuwe generatie Republikeinse kandidaten.

Evangelische kopstukken

De botsing belichtte een van de centrale spanningen binnen de Republikeinse Partij, die afstevent op een onzekere presidentsverkiezing in 2024: de aarzelende steun voor Trump onder de evangelische kopstukken van het land. Hun kerkleden vormen al tientallen jaren een belangrijk electoraat voor conservatieven en boden cruciale steun aan Trump bij zijn opmars naar het Witte Huis. Als deze leiders breken met Trump - en als de evangelische kiezers volgen, wat geenszins zeker is - zal het resultaat een tektonische verschuiving zijn in de Republikeinse politiek.

“Toen ik zijn verklaring zag, dacht ik: Je gaat geen vooruitgang boeken door de meest loyale basis onder de bus te gooien en de schuld af te schuiven”, zei Bob Vander Plaats, een invloedrijke evangelische activist in Iowa en de CEO van de Family Leader organisatie. Vander Plaats stelt dat de evangelische christenen Trump weliswaar dankbaar waren voor zijn federale rechterlijke benoemingen en voor het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem, maar dat velen dachten dat zijn tijd als leider van de partij voorbij is, gezien de verharde mening van veel Amerikanen over hem. Op de vraag of Trump onder evangelische leiders net zoveel steun zou krijgen als in het verleden, antwoordt Vander Plaats, die Trump in het verleden heeft bekritiseerd: “Absoluut niet.”

Recente peilingen wijzen inderdaad op enige Trump-moeheid onder Republikeinse kiezers. Maar het is een open vraag of evangelische kiezers hem in de steek zullen laten als prominente christelijke ministers andere kandidaten steunen. En Trump is er al eerder in geslaagd om verschillende soorten conservatieve kiezers te scheiden van hun oude leiders, zoals hij deed tijdens zijn onverwachte overwinning op de Republikeinse primary’s in 2016.

In een peiling van The New York Times en Siena College in oktober, vóór de tussentijdse verkiezingen, gaf bijna de helft van de Republikeinse kiezers aan dat zij liever iemand anders dan Trump hadden als presidentskandidaat van de partij in 2024. Maar uit dezelfde peiling bleek dat 54 procent van de evangelische kiezers van plan was hem te steunen. Een woordvoerder van Trump weigerde commentaar te geven. Paula White, de tv-evangeliste die de evangelische adviesraad van Trump leidde toen hij president was, was niet bereikbaar voor commentaar.

Ralph Reed, oprichter van de conservatieve belangengroep Faith and Freedom Coalition. Beeld NYT

Campagnebeloften

Sinds zijn eerste campagne beschouwt Trump de evangelische beweging als een cruciaal onderdeel van zijn achterban. Hij werd geholpen door een relatie die zijn toenmalige advocaat en tussenpersoon, Michael Cohen, had met dominee Jerry Falwell Jr., toenmalig president van Liberty University. Trump stelde Pence aan als zijn running mate in 2016, deels om de huiverige evangelische christenen ervan te verzekeren dat een zakenman uit New York zijn campagnebeloften kon nakomen.

Veel evangelische christenen zetten hun scepsis over Trumps soms schandalige gedrag opzij en richtten zich op een lange lijst beleidsbeloften van de voor de derde maal getrouwde reality-tv-ster. Op een gedenkwaardig moment vierde Falwell zijn steun aan Trump in 2016 door met de brutale vastgoedontwikkelaar op de foto te gaan voor een kantoormuur in de Trump Tower met een ingelijst exemplaar van een Playboy-cover uit 1990.

De ongemakkelijke alliantie tussen Trump en evangelische leiders vertoonde tekenen van spanning tijdens een interview dat hij gaf aan het rechtse streaming- en kabelnetwerk Real America’s Voice. Toen hem gevraagd werd naar Jeffress’ neutraliteit in de campagne van 2024 zei Trump dat het hem niet kon schelen en verklaarde vervolgens dat het “een teken van ontrouw” was. De voormalige president wees op de uitspraak van het Hooggerechtshof vorig jaar die het federale recht op abortus ongedaan maakte - een beslissing die werd geleid door drie van Trumps aangestelden - en zei dat hij “een beetje teleurgesteld” was in sommige evangelische leiders die “veel harder hadden kunnen vechten” tijdens de midterms.

“Veel van hen hebben niet gestreden of waren er niet echt om te strijden”, zei Trump. “En het gaf de Democraten energie, maar veel van de mensen die het jarenlang wilden en vochten om het te krijgen, waren er niet bij om te protesteren en te doen wat ze hadden kunnen doen.” De interviewer van Trump, David Brody, die ook al geruime tijd commentator is voor het Christian Broadcasting Network, leek het potentiële effect van Trumps opmerkingen op evangelische kiezers aan te voelen. Hij vertelde de voormalige president dat sommige anti-abortusactivisten het vervelend vonden om de schuld te krijgen van de verliezen bij de midtermverkiezingen.

“Wilt u dat ophelderen?”, vroeg Brody. Waarop Trump op het door hem gekozen pad doorging. “Het is ongeveer wat ik je heb uitgelegd”, vervolgde hij. “Ik zag ze gewoon niet strijden tijdens deze laatste verkiezingen - strijden voor de overwinning van mensen die aan dezelfde kant stonden als wij allemaal.” Hij voegde eraan toe: “De enige rally’s waren de rally’s die ik gaf.”

In werkelijkheid heeft Trump, een voormalige Democraat die zichzelf ooit een voorstander van abortusrechten noemde, zich vaak ongemakkelijk gevoeld bij het bespreken van de kwestie. Dat gaat terug tot zijn campagne van 2016. Persoonlijk beschouwde hij de beslissing van het Hooggerechtshof om Roe v. Wade ongedaan te maken als problematisch voor de Republikeinen, en hij sprak zelden over abortus tijdens zijn campagnebijeenkomsten in 2022.

Vander Plaats suggereerde dat het falen van de Republikeinen om in november de controle over de Senaat te veroveren deels te wijten was aan de steun van Trump voor kandidaten die abortus niet centraal stelden in hun kandidatuur, zoals Mehmet Oz in Pennsylvania. “Een instinct hebben om een zeer loyaal electoraat te beschuldigen, een electoraat dat je nodig gaat hebben bij de stembusgang in Iowa tijdens de Republikeinse voorverkiezing, dat is gewoon een slecht instinct. Of het is echt slecht advies”, zegt Vander Plaats. Hij voegt eraan toe dat “het tijd is om de bladzijde om te slaan” en Trumps beweging achter een andere kandidaat te zetten.

De politieke toekomst van Trump kan worden bemoeilijkt door meerdere onderzoeken naar zijn gedrag, zowel van voordat hij kandidaat was in 2016 als zijn inspanningen om de vreedzame overdracht van de macht te dwarsbomen nadat hij in november 2020 verloor. Zelfs als die onderzoeken worden afgesloten zonder dat er acties tegen hem worden ondernomen, kunnen evangelische leiders en kiezers verschillende andere Republikeinse opties hebben. Een daarvan is Pence, een evangelische christen die kerken in verschillende staten heeft bezocht en zich uitgesproken heeft voor de abortusuitspraak van het Hooggerechtshof. Een andere is Mike Pompeo, die onder Trump minister van Buitenlandse Zaken en CIA-directeur was. Er is ook gouverneur Ron DeSantis van Florida, van wie een aantal donoren hoopt dat hij meedoet aan de verkiezingsstrijd.

Marc Short, een topadviseur van Pence en zijn voormalige stafchef, suggereerde dat religieuze leiders erkennen dat de voormalige vicepresident “een van hen” is. Hij zei dat Trump “hun waardering voor wat hij deed” tijdens zijn presidentschap verwart met “hun toewijding aan Christus en hun kerkgemeenschappen in de eerste plaats.”

Trump in Mar-a-Lago, november 2022. Beeld AP

Kop in het zand

Ralph Reed, de oprichter van de conservatieve belangengroep Faith and Freedom Coalition, zegt dat Trump terecht gefrustreerd was over de politieke reactie van conservatieven na de beslissing van het Hooggerechtshof in de abortuszaak Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Democraten hadden een plan om Republikeinen aan te vallen naar aanleiding van de uitspraak, aldus Reed, terwijl Republikeinen worstelden om een politieke verdediging op te zetten.

“Te veel Republikeinse kandidaten probeerden hun kop in het zand te steken, de Dobbs-uitspraak te negeren en alleen over inflatie en gasprijzen te praten, met voorspelbare resultaten”, legt Reed uit. “Trump heeft gelijk dat als de partij wil slagen in 2024 en daarna, ze dit in orde moet brengen. We moeten een plan hebben, in de aanval gaan en de Democraten afschilderen als de extremisten.”

Jeffress zei in een interview dat hij de opmerkingen van Trump niet zag als een persoonlijke aanval. Als dominee van een kerk met 16.000 leden was Jeffress een van de weinige politieke veteranen die zes jaar geleden de ommekeer in de conservatieve politiek voorzag en een van de vroege, prominente voorstanders van Trump was. Maar zelfs nu dekt hij zijn neutraliteit in. Nadat hij Newsweek in november had verteld dat hij zijn steun onthield omdat “de Republikeinse Partij afstevent op een burgeroorlog waar ik geen deel van wil of moet uitmaken”, zei Jeffress vorige week dat hij geen kandidaat voor 2024 had gesteund, deels omdat Trump het niet had gevraagd. Jeffress voorspelde dat evangelische christenen zich uiteindelijk zouden verenigen rond Trump, die volgens hem “hoogstwaarschijnlijk de kandidaat van 2024 zal zijn”.

“Ik zie de noodzaak van een steunbetuiging op dit moment niet in - niet vanwege een gebrek aan enthousiasme voor president Trump, maar ik denk dat mijn kruit droog houden het beste is voor de president”, aldus Jeffress. “Timing is alles, en ik denk dat het misschien een beetje te vroeg is om dat te doen.”

© The New York Times